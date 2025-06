Par Murat Sofuoglu

Voler l'humanité de ses ennemis fait partie des règles du jeu américaines, qu'Israël a maintenant adoptées pour définir le Hamas. En conséquence, l'État israélien s'efforce de justifier ses actions militaires, dont beaucoup s'apparentent à des crimes de guerre, en employant un langage déshumanisant, par exemple en qualifiant les groupes de résistance palestiniens et leurs partisans civils d'"animaux humains".

Le Hamas dirige la bande de Gaza depuis 2007, après que le groupe de résistance, qui dispose d'une aile politique solide, a remporté les élections avec un mandat fort. Daesh étant connu pour sa violence "nihiliste" et ses châtiments médiévaux tels que les décapitations et les pendaisons publiques, les tentatives israéliennes de présenter le Hamas sous le même jour visent à obtenir un permis de tuer des civils sous le régime du Hamas, tout comme la coalition anti-Daesh dirigée par les États-Unis a tué des milliers de civils au cours de ses opérations antiterroristes en Syrie et en Irak. En Afghanistan, de nombreux civils, dont des enfants, ont également été tués par les forces américaines et leurs alliés au nom de l'éradication d'Al-Qaïda et des terroristes de Daesh dans ce pays déchiré par la guerre, ainsi que de la lutte contre les talibans.

"Daesh est devenu le synonyme d'un mal absolu et absolu, hors de tout contexte et sans rapport avec une cause que quiconque voudrait défendre", déclare Heiko Wimmen, directeur de projet pour l'Irak, la Syrie et le Liban à l'International Crisis Group, un groupe de réflexion américain.

En conséquence, assimiler le Hamas à Daesh "réduit au silence toute discussion sur les facteurs et les conditions" qui ont normalisé les conditions de vie carcérales des Palestiniens, conduisant à l'attaque du Hamas du 7 octobre, explique M. Wimmen à TRT World.

Cette identification sert également un objectif politique parfait pour Israël, car tout dialogue avec un groupe terroriste comme Daesh est exclu, puisque personne n'est censé négocier avec lui. Cela permet à l'État sioniste de justifier la fermeture des voies diplomatiques avec le Hamas et d'adopter simplement les méthodes de violence brutale, qui impliquent d'attaquer les zones civiles gouvernées par le groupe palestinien. "On ne négocie pas avec Daesh, on le fait disparaître de la surface de la terre. Un point c'est tout", déclare Wimmen.

Mais, et c'est là une grande contradiction, Israël négocie encore aujourd'hui avec le Hamas, avec lequel il a négocié à de nombreuses reprises par le passé, que ce soit pour garantir des cessez-le-feu afin de mettre fin aux hostilités armées ou pour organiser une aide financière et médicale à Gaza, l'enclave palestinienne, soumise à un blocus maritime, aérien et terrestre depuis 2007.

Le problème est que non seulement le Hamas a un bilan de trente ans qui ne ressemble en rien à celui de Daesh et qu'il a négocié à plusieurs reprises avec Israël et avec Netanyahou lui-même, explique Ibrahim Moiz, analyste politique des conflits militaires et des groupes armés tels que les Talibans.

Mais en ignorant presque totalement ces discussions détournées tenues dans le passé, "les propagandistes israéliens ont dépassé les bornes et internationalisé leur propagande locale pour non seulement dénigrer le Hamas, mais aussi déshumaniser les Palestiniens dans leur ensemble", explique M. Moiz à TRT World.

L'identification Hamas-Daesh vise également à amplifier la vague de "soutien international à Israël et à décourager les critiques sur la conduite israélienne de la guerre et sur une éventuelle invasion terrestre", explique Wimmen, analyste politique basé à Beyrouth.

Lorsque nous combattons Daesh, qui est un "mal absolu", nous ne pouvons pas être aussi inquiets, n'est-ce pas ? Et il y a des précédents (Raqqa, Mossoul) où une violence massive a été utilisée pour les débusquer, et tout le monde était d'accord avec cela", rappelle M. Wimmen.

L'identification Hamas-Daesh est-elle un mauvais jeu de perception pour les musulmans ?

Le fait que l'Occident soupçonne tout groupe à dominante musulmane, comme le Hamas, d'être motivé par des activités terroristes n'est peut-être pas une très bonne idée pour l'avenir de l'humanité. En effet, les experts démographiques estiment que la plus grande religion du monde sera l'islam d'ici à 2075.

Après le 11 septembre, George W. Bush a inventé une nouvelle rhétorique du bien contre le mal, utilisant le mot "croisade" pour décrire sa guerre controversée contre la terreur, au cours de laquelle les États-Unis ont lancé des guerres sanglantes en Irak et en Afghanistan, entraînant la mort de plus d'un million de personnes dans ces deux pays.

Comme Bush, après l'attentat du 7 octobre, les principaux dirigeants occidentaux, des États-Unis à l'Europe, ont parlé d'"acte purement diabolique" et de "mal ancien", ce qui a amené de nombreux musulmans à penser qu'ils faisaient référence à l'islam. Ces descriptions sont apparues après que les dirigeants israéliens ont qualifié le Hamas "d’animaux humains" et "d'ennemi de la civilisation".

"L'établissement de parallèles entre le Hamas et Daesh a gagné du terrain dans les cercles politiques américains, mais ces comparaisons ne tiennent pas compte des différences significatives entre les deux", déclare Nadia Ahmad, professeur de droit basée à Orlando et membre du Centre pour la Sécurité, la Race et les Droits, en faisant référence aux récents efforts d'identification occidentaux entre le Hamas et Daesh.

Si tous ces groupes sont des organisations armées, ils présentent des différences significatives, qu'il s'agisse de leurs racines historiques, de leurs objectifs régionaux ou de leurs idéologies globales, explique Nadia Ahmad. Mais l'Occident, sous l'influence de la propagande israélienne, perd de plus en plus la vue d'ensemble et considère presque tous les musulmans comme des terroristes potentiels, selon M. Ahmad.

"Tous les musulmans et les Arabes sont présentés comme des terroristes. D'abord, nous étions Al-Qaida. Puis Daesh. Et maintenant le Hamas", explique Ahmad à TRT World. Outre les accusations sans discrimination contre les musulmans, les analystes occidentaux reconnaissent également que les occupations menées par les États-Unis ont joué un rôle essentiel dans l'émergence de certains groupes terroristes comme Daesh, ajoute-t-elle.

David Kilcullen, l'un des plus grands experts mondiaux en matière de contre-insurrection et ancien conseiller du général David Petraeus, l'ancien directeur de la CIA, qui a dirigé à un moment donné l'invasion américaine de l'Irak contre la résistance croissante du pays, a soutenu que la montée de Daesh est une conséquence directe de l'invasion américaine de l'Irak.

"Nous devons reconnaître qu'une grande partie du problème est de notre fait. Il n'y aurait pas de Daesh si nous n'avions pas envahi l'Irak", a déclaré M. Kilcullen lors d'une interview accordée en mars 2016 à Channel 4 News.