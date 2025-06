Par Abdulwasiu Hassan

De la Somalie, de l'Éthiopie, du Mali et du Soudan au Sud-Soudan, au Niger, au Nigeria et à la Libye, le trafic d'armes continue de prospérer et d'alimenter l'anarchie, les conflits et la criminalité dans de nombreuses régions du continent.

Des millions de personnes ont perdu la vie dans ce cycle de violence, y compris le terrorisme, et beaucoup d'autres ont été déplacées.

L'ampleur de la menace est telle que le continent a du mal à suivre le rythme de la Cible 16.4, qui fait partie de l'Objectif de Développement Durable des Nations Unies visant à réduire les flux financiers illicites et les flux d'armes d'ici à 2030.

Quelle est donc la source de ce conduit d'armes illicites qui traverse le cœur de l'Afrique ?

La réponse n'est pas facile à trouver, même si les chiffres racontent une partie de l'histoire.

Armes à feu détenues par des civils

Selon une étude de Small Arms Survey, un programme associé de l'Institut universitaire de hautes études internationales et du développement basé à Genève, le nombre d'armes légères détenues par des civils en Afrique s'élevait à plus de 40 millions en 2017.

Les pays d'Afrique de l'Ouest arrivent en tête avec près de 11 millions d'entre elles - 10 972 200, pour être précis - suivis par l'Afrique du Nord avec 10 241 000 armes.

En Afrique de l'Est, 7 802 000 armes étaient détenues par des civils, tandis que 6 012 000 étaient enregistrées en Afrique australe. L'Afrique centrale complète la liste avec 4 981 000 armes autorisées détenues par des civils.

Ces chiffres peuvent sembler désastreux, mais ils pâlissent en comparaison avec plusieurs autres régions en dehors du continent.

L'Afrique représente 5 % des armes à feu détenues par des civils dans le monde. Sur le continent, 3,2 % des civils détiennent des armes légères, selon Small Arms Survey, un programme associé de l'Institut universitaire de hautes études de Genève, en Suisse. Ce chiffre est minuscule comparé aux 46,3 % des Amériques.

Mais dans un continent où il existe encore des espaces non gouvernés, même cette densité relativement faible d'armes légères représente un danger puissant pour les millions de personnes désarmées. Ajoutez à cela des armes à feu illicites et vous obtenez une poudrière prête à imploser.

La route des armes

Les analystes estiment que les armes illicites parviennent aux mains des acteurs non étatiques principalement par l'intermédiaire d'agents de sécurité et de trafiquants peu scrupuleux.

"Deux facteurs alimentent la prolifération des armes dans différentes régions d'Afrique : les conflits internes et l'effondrement des gouvernements dans certains pays", explique à TRT Afrika le capitaine Sadeeq Garba Shehu, expert en sécurité à la retraite.

Une fois les vannes ouvertes, ce n'est qu'une question de temps avant que des armes à feu illégales ne tombent entre de mauvaises mains, mettant ainsi en danger la vie des civils.

"Nous avons la preuve que des armes et des munitions ont été volées dans les armureries de l'armée et de la police. Il existe des procédures pour la délivrance des armes et des munitions de service, mais elles sont parfois ignorées", déclare Shehu.

"Ayant servi dans l'armée, je sais qu'il existe un règlement permanent selon lequel les personnes qui participent à un exercice se voient attribuer une arme particulière portant un numéro. Si vous avez besoin de tirer, vous êtes censé récupérer la cartouche à blanc et revenir avec".

Les agents de sécurité ne sont pas les seuls à mettre des armes entre de mauvaises mains. Le trafic d'armes est également très répandu.

L'un des principaux itinéraires de trafic d'armes va de la Libye à l'Afrique subsaharienne, que des dirigeants comme l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari ont accusé d'être à l'origine de l'instabilité dans leurs régions.

Dans son document de 2019, Small Arms Survey a répertorié plusieurs itinéraires de trafic d'armes, notamment entre le Bénin et le Nigeria, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Sénégal, la Gambie et le Sénégal, le Liberia et la Sierra Leone/Guinée, l'Algérie et le Mali, le Tchad et le Niger, le Nigeria et le Niger, la région du lac Tchad, ainsi que le Niger et le Mali.

Combler les lacunes

Les experts en sécurité soulignent que la clé de la prévention du vol d'armes et de munitions est le renforcement des processus dans les armureries.

"En ce qui concerne les armes et les munitions qui sont déjà entre les mains de criminels ou de bandits, la seule façon de les éliminer est de procéder à une répression systématique", explique M. Shehu à TRT Afrika.

"Des personnes n'ayant aucune intention criminelle peuvent également acheter des armes sans suivre les procédures appropriées, car c'est ce qui se passe dans un climat de faible sécurité. Il faut mettre en place des procédures d'autorisation adéquates".

M. Shehu s'empresse d'ajouter que la vente et l'achat d'armes à des fins légales ne doivent pas être relégués dans la clandestinité, sous peine d'engendrer un problème plus grave. "Une réglementation stricte est essentielle, principalement pour s'assurer que les armes ne tombent pas entre les mains de criminels.

Le rapport du Small Arms Survey propose également plusieurs mesures pour lutter contre la contrebande d'armes, notamment le renforcement de la coordination entre les agences internationales et les fournisseurs de sécurité nationale, l'intensification de la collecte de renseignements et l'utilisation des missions de l'ONU dans la région pour améliorer la compréhension et la réponse à la prolifération des armes illicites.

Alors que les gouvernements renouvellent leur engagement, à l'occasion de la Semaine du désarmement des Nations unies (du 24 au 30 octobre), de contenir la menace croissante des armes à feu illégales, les populations africaines espèrent qu'elles pourront continuer à vivre sans être confrontées à des armes à feu