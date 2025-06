La ville de Rabat accueille, ce samedi 28 octobre, le lancement de la Coupe du monde 2030, avec une présentation conjointe des fédérations marocaine, espagnole et portugaise de football.

L’occasion de dévoiler officiellement la répartition des 101 à 104 matchs prévus entre les trois pays participants, et surtout de désigner le pays qui accueillera la finale de la Coupe du monde.

"Le Maroc a plus de chance d’organiser la finale de la coupe du monde 2030 car le Royaume est en train de construire l’un de plus stade au monde avec plus de 100 mille places dans la ville de Casablanca pour rivaliser avec le mythique stade de Bernabeu à Madrid, Espagne" lance le journaliste et analyste sportif Sahelinko Cissokho à TRT Afrika.

Pour Cissokho la répartition des matches, en particulier la finale, va se jouer en coulisses, en diplomatie, en influence entre les deux pays " même si aujourd'hui on connait l'influence du Maroc au sein de la FIFA".

"Le fait que la FIFA compte beaucoup sur l’Afrique et l’Asie pour faire passer ses reformes puisqu’elle n’est pas en bonne relation avec l’Europe (UEFA) peut jouer en faveur du Maroc. Mais il y a aussi la position géographique du Maroc, le fait que ce soit un pays entre la méditerranée et l’Atlantique, un pays touristique pendant l'été" avance-t-il.

"Grand Stade africain"

Et d'autres atouts, le royaume en a dans sa manche, avec notamment la construction du plus grand stade de l'Afrique.

En prévision de la Coupe du monde 2030, un gigantesque stade devra être construit à proximité de Casablanca. D’une capacité prévue de 113.000 places, il deviendra le plus grand d’Afrique et le deuxième plus grand du monde.

Le Maroc, qui doit organiser la CAN 2025 et co-organiser le Mondial 2030, ce projet a été annoncé le 20 octobre par les dirigeants marocains. La construction doit débuter en 2025 et sera achevée en 2028. Avec pour ambition affichée, accueillir la finale de la compétition, le 21 juillet 2030 dans la ville de Casablanca.

D’après Foot Mercato, ce sera le plus grand stade du continent africain et le deuxième plus grand du monde, après celui du Premier-Mai à Pyongyong, en Corée du Nord. Ce dernier dispose de 115.000 places.

Le projet comprendra, outre la construction du stade principal, la construction d'un village sportif adjacent, avec des installations sportives et de divertissement.

Selon des sources au sein de la Communauté de Casablanca et de la Ligue nationale de football professionnel, le projet de grand stade comprendra, outre le stade principal couvert d'une capacité de 115.000 spectateurs, quatre terrains d'entraînement homologués par la FIFA et des parkings, ainsi que la construction d'un village sportif intégré.

Ce village sportif comprendra un stade d'athlétisme d'une capacité de 25 000 spectateurs, une salle multisports, une salle de gymnastique, une piscine olympique, un centre de conférence et d'exposition, un hôtel, un centre commercial et un parc.

Le projet a été doté d'un budget de 5 milliards de dirhams et sera réalisé sur une superficie totale de 100 hectares, dans la commune de Mansouria, à 38 km de Casablanca et à 18 km de Mohammedia, près de l'aéroport de Benslimane.

Lire aussi

Brahim Diaz choisit le Maroc plutôt que l'Espagne

Foot : "une minute de silence" en mémoire des victimes du tragique tremblement de terre au Maroc

Déclaration d'intention

Pour le consortium Maroc-Espagne-Portugal, la présentation de ce samedi est une façon de rendre sa candidature officielle pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 en signant et soumettant sa déclaration d’intention, autrement dit, présenter un très bon projet à la hauteur de cette opportunité historique, à la Fédération internationale de football association (FIFA).

La déclaration d’intention constitue l’une des exigences du processus de candidature et la première étape formelle vers la candidature conjointe des trois pays pour accueillir la Coupe du Monde 2030.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp