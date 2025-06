Par Sylvia Chebet

Le premier ministre de la province sud-africaine de Gauteng, dont la capitale est Johannesburg, a appelé les habitants, les banques et les commerces de détail à adopter un système sans numéraire afin de réduire les vols d'argent avec violence.

Le premier ministre de la province, Panyaza Lesufi, estime qu'un système sans numéraire, qui implique des transactions par carte et par voie numérique, découragera les voleurs.

"Si nous supprimons l'argent liquide et transformons notre province en un environnement sans argent liquide, cette folie sera minimisée", a posté M. Lesufi sur X. "Le secteur de la vente au détail doit tenir compte de notre appel à passer à un environnement sans argent liquide", a-t-il ajouté.

Des masses cyniques

Le message de M. Lesufi sur les réseaux sociaux a suscité de nombreuses réactions, certains exprimant des doutes quant à l'efficacité de cette mesure.

Faisant l'éloge de l'infrastructure numérique de Gauteng, le premier ministre a ajouté dans son message : "Nous sommes une province hautement numérique. Même les oncles, lorsqu'ils demandent de l'argent, disent 'eWallet' me".

Il a ajouté que "si vous avez moins d'argent liquide, il n'y aura pas d'attentats à la bombe dans les distributeurs automatiques, si vous avez moins d'argent liquide, vous n'aurez pas d'attentats à la bombe dans les transports de fonds, si vous avez moins d'argent liquide, vous n'aurez pas de cambriolages dans les entreprises".

Certains craignent toutefois que certaines personnes soient exclues de l'économie si la province de Gauteng, considérée comme le centre économique de l'Afrique du Sud, abandonne l'argent liquide.

Selon Aluwani Chokoe, porte-parole du Youth ICT Council, une organisation visant à améliorer l'accès à la technologie numérique dans la province, la proposition est encore loin de devenir réalité.

M. Chokoe cite les problèmes de connectivité à l'internet auxquels sont confrontés les particuliers, les entreprises et même les établissements publics, tels que les hôpitaux, qui servent la population au quotidien.

"Nous avons besoin d'une infrastructure numérique pour le commerce numérique et au moins pour que la majorité des Sud-Africains y aient accès", déclare-t-il à TRT Afrika.

Le sceptique @TMbuzi est du même avis : "Il est impossible de se passer de l'argent liquide au rythme actuel. La majorité de notre population dépend du secteur informel pour survivre."

Un utilisateur des médias sociaux, @TMbuzi, conseille au gouvernement de "résoudre le problème de la criminalité en faisant de la police visible une réalité".

M. Chokoe souligne également la nécessité de renforcer la cybersécurité et les réglementations, car l'insécurité physique pourrait facilement céder la place à d'autres menaces de cybersécurité. "Nous avons besoin de mesures strictes pour lutter contre l'usurpation d'identité et les atteintes à la protection des données", ajoute-t-il.

La police a depuis lancé une chasse à l'homme pour retrouver les voleurs qui se sont emparés d'une somme d'argent non divulguée après avoir attaqué et fait exploser un fourgon de transport de fonds sur une grande route, au sud de Johannesburg.

Un avenir sans argent liquid

Les pays, les entreprises et les particuliers ont tiré davantage d'enseignements sur l'importance d'une économie sans numéraire pendant la pandémie de Covid-19, car les gens se sont tournés vers les paiements par carte et les transactions numériques à la suite des mesures de confinement et d'éloignement physique.

En Afrique du Sud, l'adoption des systèmes de paiement numérique et des fintechs serait en hausse, les entreprises et les sociétés intégrant de plus en plus de personnes à un ensemble de technologies permettant les transferts d'argent par téléphone portable et les paiements par carte.

Cependant, l'économie informelle sud-africaine dépend encore largement de la circulation physique de l'argent liquide.

L'appel de Lesufi à se passer d'argent liquide pourrait bien être une suggestion plus qu'un véritable appel aux armes contre l'argent liquide.

