La Turquie, Fahrettin a déclaré que le black-out d'Israël, destiné à empêcher tous les canaux de communication internationaux reliant Gaza au monde extérieur, "indique clairement une intention de commettre des crimes de guerre".

"Il s'agit d'une tentative de cacher l'horrible vérité de la destruction de vies civiles par Israël", a affirmé Fahrettin. Altun, directeur turc de la communication, vendredi en fin de journée, après qu'Israël a annoncé l'extension de ses "opérations" terrestres à l'intérieur de la bande de Gaza assiégée.

"Israël montre une fois de plus qu'il n'est pas intéressé par la protection des civils ou le respect des droits de l'homme fondamentaux", a déclaré M. Altun sur X, anciennement Twitter.

"La coupure totale des communications terrestres, mobiles et Internet dans la bande de Gaza marque la dernière étape de la campagne militaire israélienne contre les Palestiniens.

Le responsable turc a déclaré qu'alors que l'armée israélienne continue de bombarder lourdement la petite enclave palestinienne, "son effort simultané pour détruire les communications est une attaque flagrante contre les droits de l'homme et les valeurs les plus fondamentales". Il a également accusé les pays occidentaux de rester inactifs face à "cet assaut qui les rend complices de ce crime".

"Le mépris inconsidéré de l'humanité des habitants de Gaza et la punition collective qui leur est infligée sont inadmissibles et indéfendables. M. Altun a déclaré que ceux qui s'opposent à toute restriction de la capacité d'Israël à attaquer sans discrimination et sans aucune conséquence "doivent revoir leur position".

"Ils doivent se rendre compte que la position qu'ils ont adoptée en ces jours horribles restera une tache indélébile dans leur histoire.

Appelant à un arrêt immédiat de l'agression israélienne sur Gaza, M. Altun a déclaré que les puissances mondiales qui soutiennent les atrocités commises à l'encontre des Palestiniens "n'ont plus aucune autorité morale pour faire la leçon à qui que ce soit à partir de maintenant".