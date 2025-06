Des centaines de Tunisiens ont manifesté, vendredi soir, devant l'ambassade de France située sur l’avenue Habib Bourguiba dans la capitale Tunis, pour dénoncer l'intensification des bombardements israéliens sur la bande de Gaza et en solidarité avec la résistance palestinienne.

C’est ce qui ressort des extraits vidéo diffusés sur les réseaux sociaux, relayés par des médias locaux et confirmés par des témoins oculaires au correspondant d'Anadolu.

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et tunisiens et scandé des slogans tels que "par notre âme, par notre sang, nous nous sacrifions pour toi Palestine", "résistance, résistance, pas de capitulation ni compromis", et "Gaza, Gaza… symbole de la fierté".

Depuis plusieurs jours, les mobilisations des Tunisiens pour défendre la cause palestinienne dans les gouvernorats du pays ne faiblissent pas.

La capitale Tunis est le théâtre de manifestations de jour comme de nuit en soutien au peuple palestinien, tenues à l’appel de partis et d’organisations pour dénoncer les raids israéliens sur la bande de Gaza.

Un imposant dispositif de sécurité a été mis en place pour sécuriser le périmètre de l'ambassade de France, et des membres de la police anti-émeute ont été déployés pour empêcher les manifestants de s’approcher du bâtiment diplomatique.

Plus tôt vendredi, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a annoncé lors d'une conférence de presse que "les forces terrestres israéliennes vont étendre leurs opérations, dès ce soir, dans la bande de Gaza". Cette annonce intervient au moment où l’aviation israélienne intensifie ses bombardements sur l’enclave palestinienne coupée du monde après une interruption totale des communications et d'Internet.

De son côté, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Al-Safadi, a déclaré vendredi dans un post sur la plateforme X qu’Israël "vient de lancer une offensive terrestre dans la bande de Gaza, qui va aboutir à une catastrophe humanitaire aux conséquences colossales pour les années à venir".

La chaîne privée israélienne 12 (ou la Douzième chaîne, connue sous le nom de Keshet 12) a rapporté, citant des sources de l’armée israélienne sous couvert de l’anonymat, que ce qui se passe en ce moment à Gaza « n’est pas une invasion terrestre officielle ».

Pour le vingt-et-unième jour consécutif, l'armée israélienne continue de pilonner la bande de Gaza. Les raids de l’aviation israélienne ont rasé des quartiers entiers, tué 7 326 Palestiniens, dont 3 038 enfants, 1 726 femmes, et 414 personnes âgées -, et blessé plus de 18 000 autres.

Au moins 1 700 Gazaouis, dont 940 enfants sont toujours portés disparus sous les décombres de leurs maisons détruites par les raids de l’armée israélienne.

De son côté le ministère israélien de la Santé a déploré 1 400 morts et 5 132 blessés, après l’offensive lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance islamique Hamas depuis Gaza.

Lors de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa », entre 200 et 250 Israéliens, dont des hauts gradés de l’armée israélienne, ont été capturés. Les factions de la résistance palestinienne veulent les échanger contre plus de 6 000 prisonniers palestiniens, dont des enfants et des femmes, incarcérés dans les geôles de l’État hébreu.