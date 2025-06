Par Charles Mgbolu

Depuis le début de la saison des prix 2023, les stars du cinéma et les cinéastes africains reçoivent des récompenses et des prix internationaux.

Les dernières nominations ont eu lieu en début de semaine et ont fait la une des journaux d'art et de divertissement.

Toyin Elebe, documentariste nigérian, a remporté le prix de la meilleure voix off au Festival de cinéma international de Cannes pour son travail dans le documentaire Vote true.

Vote true a déjà remporté le Grand prix du jury aux New York International Film Awards et est finaliste au Boden International Film Festival en Suède et au Lisbon Film Rendezvous à Lisbonne, au Portugal.

Année des cinéastes africains

Des films sud-africains tels que Ninja Moon Showdown, The Omen, Extravagant Ways To Say Goodbye, The Last Days of Elizabeth Costello, Riel et Moments of Dying ont fait l'objet d'une reconnaissance particulière dans le cadre du festival de cette année.

Insha'Allah a boy, du cinéaste égyptien Amjad Al-Rasheed, a remporté le prix de la Fondation Gan et le Rail d'Or du long métrage lors de la cérémonie de clôture de la Semaine de la critique à Cannes.

L'AFRIFF se prépare

Pendant ce temps, les organisateurs du Festival international du film d'Afrique (AFRIFF) sont prêts pour la 12e édition, qui se déroulera du 5 au 11 novembre 2023.

Les organisateurs ont annoncé que le film à suspense Orah, réalisé par un cinéaste canadien d'origine nigériane, ouvrirait le festival.

L'AFRIFF est une vitrine cinématographique internationale qui propose une immersion dans le monde de la réalisation, avec la participation de toute l'Afrique et de la diaspora.

Selon les organisateurs, le festival est l'occasion d'échanger des idées, de nouer des liens de production et des relations d'affaires qui apportent de la valeur, renforcent les capacités et créent de la richesse.

Le point culminant du festival sera la remise des prix, évalués par des experts et un jury.

Áfàméfùnà : A Nwa Boi Story, Tarella : Princesse du Nil, et Toutes les couleurs du monde sont entre le noir et le blanc sont quelques-uns des films déjà en lice pour différents prix et récompenses.