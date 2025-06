Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé Israël à sortir immédiatement de son "état de folie" et à cesser ses attaques contre la bande de Gaza.

Il a déclaré samedi dans un post sur la plateforme "X" que l’intensification des bombardements israéliens sur Gaza la nuit dernière, ciblant une fois de plus des femmes, des enfants et des civils innocents, avait aggravé la profonde crise humanitaire dans la bande.

"Israël doit immédiatement sortir de son état de folie et arrêter ses attaques", a-t-il posté.

Il a conclu en disant : "J'invite tous mes frères au grand rassemblement palestinien aujourd'hui à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, où nous renforcerons ces appels et crierons que nous sommes aux côtés du peuple palestinien contre l'oppression israélienne."

À l'aube du 7 octobre, le mouvement Hamas et d'autres factions palestiniennes à Gaza ont lancé l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", en réponse aux "attaques continues des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier Al-Aqsa".

De son côté, l’armée israélienne a lancé l’opération « Épées de fer » et continue de lancer des raids intensifs dans de nombreuses zones de la bande de Gaza, habitée par plus de deux millions de Palestiniens qui souffrent de la détérioration de leurs conditions de vie en raison du blocus israélien imposé sur l'enclave depuis 2006.