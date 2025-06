L'anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, célébré chaque année le 29 octobre, revêt cette année une signification symbolique. Marquant le 100e anniversaire de la République, cet anniversaire est l'occasion de faire le point sur le renforcement de l'indépendance et des objectifs de développement de la République au fil du temps, ainsi que sur la direction qu'elle prend.

En remontant dans le temps, Atatürk a officiellement déclaré le nom de la nation et proclamé son statut de république le 29 octobre 1923. Un vote a ensuite eu lieu à la Grande Assemblée nationale et Atatürk a été élu à l'unanimité premier président de la République de Turquie.

Depuis lors, la Turquie célèbre la Journée de la République chaque 29 octobre, dans toutes les provinces et à l'étranger.

Cette année, les célébrations se concentreront sur les étapes du développement qui ont été construites sur les fondations de la République.

Voici un bref aperçu des principaux développements survenus au cours de ces 100 ans :

Des élections sûres

La stabilisation du système démocratique, qui a rencontré de nombreux obstacles dans le passé, des coups d'État militaires à la fermeture de partis politiques, en passant par des problèmes de représentation au Parlement, figure au premier rang des réalisations.

Le pays a réussi à organiser des élections largement démocratiques après sa transition vers un système multipartite en 1950. En mars 2023, lorsque le dernier tour des élections a eu lieu en Turquie, le nombre de partis politiques s'élevait à 126.

Diversification de la représentation politique

Les femmes ayant obtenu les pleins droits politiques en 1934, leur représentation au Parlement a atteint un sommet lors des élections de mai 2023, avec 121 députées.

La limite d'âge pour se présenter aux élections ayant été ramenée à 18 ans en 2017, l'entrée de jeunes candidats au Parlement turc a également permis de diversifier la tranche d'âge des représentants.

En outre, le taux de participation aux élections a considérablement augmenté. Les dernières élections présidentielles ont enregistré un taux de participation de 87,05 % au premier tour et de 84,15 % au second tour.

Adoption d'un système présidentiel et d'une loi sur les alliances électorales

Lors du référendum de 2017, le système parlementaire a été remplacé par un modèle présidentiel, à la suite d'une décision antérieure visant à officialiser l'élection des présidents par vote populaire.

En 2021, la loi sur les alliances électorales a été adoptée, permettant aux petits partis de former des blocs ou des alliances. Cela a aidé ces partis à franchir le seuil de participation de 7 %, qui a lui-même été réduit de 10 %.

L'ensemble de ces mesures a permis de diversifier le paysage politique, alors que la République turque s'apprêtait à fêter son centenaire.

La première voiture électrique : TOGG

La stabilité politique de la République turque a ouvert la voie aux innovations technologiques dans les secteurs de l'automobile, de la défense et de l'énergie.

Renforçant l'indépendance de l'État turc, les innovations ont conduit à de nombreux succès sur la scène internationale, tout en contribuant au développement des industries nationales.

Le rêve de 60 ans de la Turquie, la première voiture électrique, TOGG, a été présentée en 2019, ce qui constitue un symbole important de l'avancée du pays dans le domaine de la haute technologie.

Percées dans le domaine de la défense et de l'amélioration de la sécurité

Un autre domaine dans lequel la Turquie a réalisé des avancées décisives dans sa quête d'indépendance est la fabrication de mesures et de technologies antiterroristes de pointe grâce au développement et à l'exportation de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV). Cela a également renforcé sa sécurité dans une région instable.

Au cours des deux dernières décennies, le secteur de la défense de la Turquie a réduit sa dépendance à l'égard de l'étranger de 80 % à 20 %.

Aujourd'hui, en peu de temps, la Turquie a également diversifié la gamme de ces produits. Il y a les drones Bayraktar TB-3, Kizilelma, Akinci, les hélicoptères d'attaque, les systèmes navals, les chars de combat, les avions de combat et les systèmes de défense aérienne, tandis que le premier porte-drone armé au monde, le TCG Anadolu, fait déjà partie de l'inventaire de la République turque dans sa 100e année d'existence.

Après avoir modernisé et renforcé ses forces armées, la Turquie a obtenu de bons résultats dans sa lutte contre le terrorisme du PKK/YPG, en frappant récemment des cibles de l'organisation terroriste dans le nord de l'Irak et le nord de la Syrie.

Programme spatial national

La Turquie a également créé l'Agence spatiale turque en 2018 et lancé son propre programme spatial national en 2019.

En lançant dans l'espace son premier satellite indigène d'observation de la Terre à haute résolution IMECE, elle poursuit ses études de recherche et d'exploration spatiales.

Sécurité énergétique et investissement dans les sources d'énergie renouvelables

Dans le cadre de ses efforts pour devenir stratégiquement autonome et indépendant, le pays a augmenté ses activités d'exploration, de recherche et d'exercice dans la mer Noire et, pour la première fois, a pompé du gaz naturel de la mer Noire produit localement dans son système national.

Afin de diversifier ses ressources énergétiques, la Turquie a également investi dans les énergies renouvelables et a lancé la construction d'une centrale nucléaire à Mersin.

En octobre de cette année, la Turquie avait également produit 11 602 mégawatts d'énergie éolienne, tout en lançant ses premiers parcs éoliens en mer.

Grâce à toutes ses initiatives en matière d'énergie propre, la capacité totale installée de la Turquie en matière d'énergie renouvelable est désormais la cinquième en Europe et la douzième dans le monde.

L'agriculture

En tant que l'un des plus grands producteurs agricoles du monde, la Turquie a toujours assuré la sécurité de l'approvisionnement alimentaire tout au long des 100 ans d'histoire de la République.

Le pays a adapté les innovations technologiques dans le secteur et a lancé des politiques visant à faciliter la migration des zones rurales vers les zones urbaines, tout en encourageant la production nationale. Après avoir subi de nombreuses transformations, en particulier au cours des 20 dernières années, le secteur agricole turc figure aujourd'hui parmi les 10 plus grands du monde.

La production agricole a bondi de 24,48 milliards de dollars en 2002 à plus de 56 milliards de dollars en 2022. Ces valeurs se reflètent dans l'augmentation des exportations, qui ont atteint un record historique avec 34,2 milliards de dollars en 2022.

Réseaux de chemins de fer

Tout au long de ses 100 ans d'histoire, la république a investi massivement dans les réseaux ferroviaires. De 7 671 km en 1950, le réseau s'est étendu à 10 940 km en 2002, pour atteindre 13 919 km en 2023.

Après 2002, l'accent a été mis sur les lignes à grande vitesse, dont 2 251 km ont été construits à ce jour.

Le projet de "route du développement" est la dernière initiative de la Turquie pour se connecter à l'Irak par le biais de chemins de fer, de routes, de ports et de villes.

Oléoducs

Outre ces réseaux qui relient de nombreuses villes de Turquie, de nombreux oléoducs ont été construits pour faciliter le transport du pétrole, du gaz naturel et d'autres ressources énergétiques.

De l'Azerbaïdjan à la Turquie et à l'Europe, de la Géorgie à la Turquie, de la Russie à la Turquie, de l'Irak à la Turquie, ces oléoducs ont renforcé la sécurité énergétique du pays tout en contribuant à la coopération énergétique et en garantissant l'approvisionnement des marchés internationaux.