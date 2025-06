Par Mubarak Aliyu

Pour les civils vivant dans des communautés isolées du Sahel, la violence est double. D'un point de vue militaire, la violence contre les populations civiles est souvent perpétrée en toute impunité pendant les opérations de sécurité.

D'un point de vue économique, le chômage généralisé et l'absence de services sociaux de base ont plongé de nombreuses personnes dans la pauvreté et dans un sentiment de ressentiment à l'égard de leur gouvernement.

De nombreux jeunes de la région rejoignent aujourd'hui des groupes armés pour des raisons financières, plutôt que pour une idéologie fondamentale ou cohésive.

Pourtant, l'échec de l'approche militariste dans la lutte contre l'insurrection dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Nigeria est sous-estimé dans le discours public, et nous assistons à l'augmentation des budgets militaires et à l'intervention étrangère proposée comme solution au fil des ans.

Ce qui est encore moins discuté, c'est la façon dont les politiques économiques des institutions de Bretton Woods (FMI, Banque mondiale) ont créé les conditions économiques de la radicalisation.

Les fondements de ces vulnérabilités économiques ont été posés il y a plusieurs décennies, lorsque les institutions de Bretton Woods ont imposé les tristement célèbres programmes d'ajustement structurel (PAS) à divers pays du monde en développement.

La conditionnalité des prêts comprenait en grande partie des réformes économiques telles que la dévaluation de la monnaie, la réduction des dépenses publiques et l'augmentation des tarifs des services publics.

Au fil du temps, ces politiques ont plongé davantage de personnes dans la pauvreté, creusant le fossé des inégalités et l'économie informelle qui en découle, et mettant de nombreuses personnes au chômage.

Des études ont montré que plusieurs réponses à l'échec des politiques économiques néolibérales ont été accompagnées de conflits sociaux et politiques, à une échelle beaucoup plus grande.

La manifestation de ces conflits est ce dont nous sommes témoins au Sahel aujourd'hui, où des groupes militants ont profité du chômage et des écarts de richesse qui sont plus extrêmes dans la région, pour s'établir en tant qu'acteurs clés de l'économie informelle.

Malgré les attaques contre les civils dans les mines d'or artisanales du Burkina Faso, il semblerait que certains mineurs locaux préfèrent de plus en plus la protection sociale et financière offerte par les groupes armés.

L'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso, au Mali et au Niger est estimée à au moins deux milliards de dollars, avec plus de deux millions de personnes directement ou indirectement impliquées dans le commerce informel de l'or dans la région.

Dans le nord du Nigeria, des recherches ont montré que des décennies de désindustrialisation, de désavantages en matière d'éducation et de services limités ont conduit à une situation où les diplômés universitaires poussent progressivement ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'acquérir une éducation universitaire à sortir de l'économie informelle.

Les diplômés sans emploi disposent généralement d'un capital plus important et de meilleurs contacts, ce qui fait qu'il est difficile pour les personnes sans instruction de leur faire concurrence dans l'économie informelle.

Les militants de Boko Haram se sont également appuyés sur les échecs économiques pour recruter des citoyens jeunes et sans emploi en leur promettant un soutien financier et une protection sociale.

En dépit de leur nom qui implique un ressentiment à l'égard de l'éducation occidentale, la stratégie de recrutement de Boko Haram est ancrée dans la pénurie d'emplois et l'exclusion des moins alphabétisés, et pas nécessairement dans les enseignements religieux.

Ceux qui ont souffert de la marginalisation économique sont plus vulnérables à la campagne de recrutement du groupe. Dans le bassin du lac Tchad, les militants de l'ISWAP ont mis en place des structures semblables à celles d'un État en occupant des îles stratégiques et des villages de pêcheurs dans la région, en créant un accès "sûr" pour les habitants afin de générer des revenus, puis en les taxant pour assurer leur protection.

Cette stratégie n'a réussi aux militants qu'en raison de la faible présence du gouvernement, qui se manifeste par l'absence de services sociaux en raison des mesures d'austérité concernant les dépenses publiques.

Pour de nombreuses communautés, la présence du gouvernement est surtout visible lorsque des convois militaires circulent ou que des frappes aériennes sont menées à proximité de leurs habitations.

Les groupes militants ont clairement compris les liens entre les échecs économiques et la radicalisation, et s'efforcent d'en tirer parti.

De l'ISWAP au JNIM et à Boko Haram, ces groupes ont depuis évolué pour construire leurs propres structures politiques et économiques au sein de l'économie informelle croissante, prenant effectivement le contrôle de certaines zones.

La lutte contre les inégalités économiques reste une composante essentielle des efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Pour obtenir des résultats efficaces, les gouvernements doivent cesser de privilégier les fantasmes d'une économie de marché et adopter une approche plus globale qui donne la priorité au bien-être social.

Les institutions donatrices ont également besoin de réformes radicales pour promouvoir des modèles économiques inclusifs qui aideront les gouvernements des pays vulnérables à fournir des services sociaux tels que les soins de santé, l'éducation et la microfinance.

Il est impératif que les pays du Sahel rejettent les solutions économiques des institutions multilatérales, qui renforcent le statu quo.

Mubarak Aliyu est analyste des risques politiques et sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Avertissement : Les points de vue exprimés par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

