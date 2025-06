Des dizaines de milliers de Marocains ont participé, dimanche, à un rassemblement de protestation, dans la ville de Casablanca, en soutien à la Bande de Gaza, frappée depuis 23 jours par d'intenses bombardements israéliens, faisant des milliers de morts et de blessés civils.

Selon le correspondant d'Anadolu, les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et marocains, ainsi que des photos de la mosquée Al-Aqsa et des victimes palestiniennes de la guerre contre Gaza et ont scandé des slogans de soutien à l'enclave assiégée et au peuple palestinien.

Cette manifestation a été organisée à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine contre la normalisation (non gouvernemental). Elle est partie de la rue du 2 mars, au centre de Casablanca, en direction de la rue Aba Shuaib al-Doukkali.

Les participants ont crié leur rejet du "silence de la communauté internationale et de son incapacité à arrêter la guerre", selon le correspondant.

Pour le 23e jour consécutif, l'armée israélienne mène des raids intensifs sur Gaza et des attaques en Cisjordanie. Au total, 7 814 Palestiniens ont été tués, dont 114 en Cisjordanie, et 21 693 autres ont été blessés, a déclaré la télévision palestinienne (officielle), dimanche matin.

Le Hamas a mené une attaque, suite à laquelle au moins 1 400 Israéliens sont morts. Il a également capturé au moins 229 Israéliens, dont des militaires de haut rang, dans la perspective de les échanger contre plus de 6 000 détenus palestiniens, dont des enfants et des femmes, dans les prisons israéliennes.

Le 7 octobre à l'aube, le mouvement de résistance Hamas et d'autres factions palestiniennes ont lancé depuis Gaza l'opération "Déluge d'Al-Aqsa, en réponse aux "attaques incessantes des forces israéliennes et des colons contre le peuple palestinien, ses biens et ses lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa dans la partie occupée de Jérusalem-Est".

De son côté, l'armée israélienne a lancé l'opération "Épées de fer" et continue de mener des raids intensifs sur plusieurs districts de la Bande de Gaza, où vivent plus de deux millions de Palestiniens qui souffrent de la détérioration de leurs conditions de vie.

