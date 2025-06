Par Kudra Maliro

"Les choses avancent très bien, selon les premières informations que nous avons, plus de 18 personnes ont été auditionnées. Nous pensons que selon les informations qui nous ont été rapportées en début de semaine, courant de la semaine prochaine, on aura des résultats de cette commission enquête" a affirmé Armand Gohourou, directeur exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

M. Gohourou précise que "toutes les informations ont été données à cette commission d'enquête… nous avons un système de vidéo surveillance qui a été transmis à cette commission d’enquête".

Le match s'est déroulé le 14 octobre dernier, les éléphants de Côte d’Ivoire étaient opposés en match amical aux les lions du Maroc au stade Félix Houphouet-Boigny dans le cadre des matchs préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023).

Lors de ce match, les Eléphants de la Côte d’Ivoire et Lions de l’Atlas s’étaient neutralisés sur un score nul (1-1) .

Les Ivoiriens se sont plaints sur internet d'une vente irrégulière de tickets devant les locaux de la FIF a des coûts autres que ceux indiqués par la Fédération. Par conséquent, la Fédération a décidé d'ouvrir une enquête.

La Coupe d'Afrique des Nations 2023 (CAN) se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.

La dernière fois que la Côte d'Ivoire a accueilli le tournoi de la CAN, c'était en 1984. La 34e édition du tournoi devait se tenir entre le 23 juin et le 23 juillet 2023, mais la Confédération africaine de football (CAF) l'a reportée pour des raisons météorologiques. Entre juin et juillet, la Côte d'Ivoire connaît généralement une saison des pluies.

Les matchs de 2024 se dérouleront à Abidjan, Bouaké, Korhogo et Yamoussoukro.

"Une chose est sûre, lorsque les résultats seront connus, s'il y a des coupables, des sanctions exemplaires seront prises, s'il n'y a pas de coupable, nous en tirerons des conséquences" conclut Armand Gohourou, directeur exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF).

