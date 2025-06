Les dirigeants et ministres turcs, dont le président Recep Tayyip Erdogan, ont célébré le centenaire de la République de Turquie.

"Nous ressentons l'excitation et la fierté d'atteindre aujourd'hui le 100e anniversaire de notre République. Je félicite de tout cœur nos concitoyens vivant dans notre pays et dans le monde entier à l'occasion de la fête de la République du 29 octobre", a déclaré M. Erdogan sur X.

M. Erdogan, accompagné de plusieurs dignitaires de l'État, s'est ensuite rendu à Anitkabir, le mausolée de Mustafa Kemal Ataturk, le fondateur de la Turquie moderne, pour une cérémonie.

"Nous avons essayé de protéger votre héritage de manière appropriée au cours de nos 21 années d'administration, dont chaque instant a été consacré au service de notre pays et de notre nation", a-t-il écrit dans le livre d'or d'Anitkabir.

"En tant qu'administration qui a rassemblé la Turquie grâce à des investissements historiques, nous sommes déterminés à couronner le deuxième siècle de notre République par le Siècle de la Turquie. Notre République est plus sûre que jamais et se trouve entre des mains sûres et compétentes."

Dans un message séparé, M. Erdogan a déclaré qu'en s'inspirant du "riche patrimoine historique et des valeurs intemporelles" de la Turquie, ils travaillent activement à rendre le pays prêt à relever les défis du siècle à venir.

"Comme l'a souligné Gazi Mustafa Kemal Atatürk, il est de notre responsabilité première d'assurer l'existence perpétuelle de notre République, qui a été créée à l'origine pour protéger les personnes vulnérables", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la nation était déterminée à élever "l'idéal d'une Türkiye grande et puissante sans tenir compte des adversaires externes et internes".

"Malgré les organisations terroristes qui agissent comme des pions des impérialistes, les opportunistes qui poursuivent encore des ambitions centenaires et les individus prétentieux qui sont troublés par nos réalisations, nous allons, si Dieu le veut, donner vie au Siècle de la Turquie, tout comme à nos autres objectifs", a déclaré le président turc.

Vive le siècle de la Türkiye !

Le président du Parlement, Numan Kurtulmus, a déclaré que la Turquie "s'efforce de couronner le siècle d'une Türkiye avec des mots forts et des actions efficaces, conformément à la foi et aux efforts démontrés par notre chère nation".

Le directeur de la communication, Fahrettin Altun, a également adressé ses félicitations à la République turque à l'aube de son centième anniversaire : "Je souhaite que la nation turque, dont je suis fièr de faire partie, soit éternelle."

"À cette occasion, je me souviens avec miséricorde de tous nos martyrs héroïques qui ont sacrifié leur vie pour notre patrie, en particulier le fondateur de notre République, Gazi Mustafa Kemal Ataturk. Vive la République, vive le siècle de la Türkiye", a-t-il ajouté.

"Depuis la fondation de la République de Türkiye jusqu'à aujourd'hui, à l'ombre de notre drapeau au croissant et à l'étoile, nous avons compris qu'il était possible de tout sacrifier pour vivre comme une seule nation, et nous avons défendu notre démocratie".

"Nous continuerons à ressentir et à préserver cet esprit dans tout notre être", a déclaré le vice-président Cevdet Yilmaz. Le ministre des affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que la Turquie "continuera à prendre des mesures audacieuses et résolues pour un monde plus juste, en tant que symbole de paix, de bon sens, de justice et de confiance".

Le ministre de la défense nationale, Yasar Guler, a déclaré : "Nous célébrons avec fierté et enthousiasme le 100e anniversaire de notre République, qui a été établie à la fin de la guerre d'indépendance turque menée par Gazi Mustafa Kemal Ataturk, avec héroïsme et sacrifice pour protéger la patrie, le drapeau, l'indépendance et les valeurs nationales et spirituelles de notre noble nation".

Le ministère turc de la défense, dans un message séparé, a déclaré : "Joyeux 100e anniversaire de notre République ! Nous nous souvenons avec gratitude et respect du fondateur de notre République et de notre commandant suprême, Gazi Mustafa Kemal Ataturk, ainsi que de tous les héros de la guerre d'indépendance turque."

"Nous continuerons à travailler de toutes nos forces pour atteindre le niveau des civilisations contemporaines qu'Atatürk a indiqué et pour rester unis dans le siècle de la Türkiye, qui compte 85 millions d'habitants."

