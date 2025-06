L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que plus de 41.000 cas de choléra, dont 314 décès, ont été signalés cette année en République démocratique du Congo (RDC), ce qui en fait l'une des plus grandes épidémies de choléra au monde.

"La crise sanitaire complexe en RDC s’est aggravée depuis le début de l’année, les cas de choléra ont de nouveau augmenté dans le pays, avec les cas concentrés dans l’est touché par les conflits", a indiqué l’OMS dans un communiqué.

La dégradation rapide du contexte sécuritaire et humanitaire au nord de Goma, dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC), soulève de profondes inquiétudes pour les populations civiles. En l'espace de quelques jours, deux structures de soins appuyées par Médecins Sans Frontières (MSF) se sont retrouvées au milieu des combats entre différentes factions armées actuellement actives dans la région. Ces combats opposent l'armée régulière (FARDC) au M23.

Lire aussi

Paludisme: d'autres pays africains devraient approuver un nouveau vaccin selon l'OMS

OMS: Le Bénin et le Mali éliminent la maladie du trachome

Après un premier pic en avril 2023, environ 1.000 cas ont été signalés chaque semaine, a précisé l’OMS, soulignant que des épidémies plus importantes et plus durables représentent des défis supplémentaires pour les agents de santé.

En début du mois d’octobre 2023, une dizaine de patients hospitalisés pour des cas de choléra ont fui précipitamment en raison de combats à proximité immédiate du centre de santé dans le site de déplacés de Kanyaruchinya, situé dans le territoire de Nyiragongo, c’est qui a entravé la situation selon MSF.

L'ONG avait appelé toutes les parties à respecter et protéger les installations médicales, les ambulances, le personnel de santé et les patients, tout en exigeant une meilleure protection des civils. L'organisation souligne qu'en temps de conflit, il existe des règles strictes à respecter, notamment la protection des structures de santé et du personnel médical.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae. Le choléra reste à l’échelle mondiale une menace pour la santé publique et un indicateur de l’absence d’équité et de l’insuffisance du développement social.

Selon l’OMS, entre 1,3 et 4 millions de cas de choléra et entre 21.000 et 143.000 décès dus au choléra sont signalés chaque année dans le monde. En octobre 2023, le gouvernement de la RDC a lancé un plan visant à éliminer la maladie d’ici à 2030.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp