Le conflit en cours dans l'est de la RDC a entraîné le déplacement de près de 7 millions de personnes, selon les Nations Unies.

Le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays est passé à 6,9 millions en République démocratique du Congo (RDC) en raison de l'intensification du conflit, ont déclaré les Nations unies lundi.

"Avec la poursuite du conflit et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus importantes crises humanitaires et de déplacement interne au monde", a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué.

La majorité des personnes déplacées, environ 5,6 millions ou 81%, vivent dans les provinces orientales du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika, où plusieurs groupes rebelles opèrent, selon l'OIM.

L'OIM a déclaré que dans le seul Nord-Kivu, jusqu'à un million de personnes ont été déplacées en raison du conflit actuel avec le groupe rebelle "Mouvement du 23 Mars" (rebelles M23).

Accès humanitaire limité

"Plus des deux tiers des personnes déplacées, soit près de 4,8 millions de personnes, vivent dans des familles d'accueil", a déclaré l'agence des Nations Unies.

Fabien Sambussy, chef de mission de l'OIM en RDC, a déclaré : "L'escalade la plus récente du conflit a déraciné plus de personnes en moins de temps que jamais auparavant.

Fabien Sambussy a déclaré qu'en dépit de l'accès humanitaire limité et des problèmes de sécurité, l'OIM reste déterminée à fournir une aide essentielle aux personnes déplacées, aux rapatriés et aux communautés d'accueil touchées par la crise.

La population congolaise vit une tempête de crises depuis des décennies.

