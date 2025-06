Plus de 70 personnes sont portées disparues après le chavirement d'un bateau dans le nord du Nigeria, selon les autorités qui ont déploré la fréquence des accidents de bateau mortels dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Le bateau transportait des commerçants qui revenaient d'un marché aux poissons dans le district d'Ardo-Kola, dans l'État de Taraba, lorsqu'il a chaviré sur la rivière Benue, l'une des plus grandes du Nigeria, ont déclaré les services d'urgence nationaux lundi.

Plus de 100 passagers se trouvaient à bord et 14 ont été sauvés, tandis que 17 corps ont été retrouvés et 73 personnes sont portées disparues, a déclaré Ladan Ayuba, directeur de l'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria, à l'Associated Press.

Lire aussi

49 morts dans le chavirement d'un bateau en RDC

Naufrage de 750 migrants : le Conseil de l'Europe enquête sur le rôle de la Grèce

Le gouverneur de Taraba, Agbu Kefas, a qualifié l'accident de "tragédie monumentale" et a ordonné l'utilisation de gilets de sauvetage pour les passagers du bateau. "Notre plan d'eau, qui est l'un des plus longs de la région, devrait être une véritable source de richesse et non de mort", a déclaré le gouverneur, selon un communiqué publié lundi par son bureau.

Rivière déchaînée

Les catastrophes maritimes sont fréquentes dans les communautés isolées de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Il s'agit de la troisième catastrophe impliquant plus de 100 passagers en l'espace de quatre mois. La plupart de ces accidents sont dus à des surcharges. Ces régions manquent souvent de routes praticables.

Les autorités enquêtent sur les causes de cet accident, a déclaré le porte-parole de la police de Taraba, Usman Abdullahi. Les habitants et les pêcheurs aident les agences de secours.

M. Abdullahi a déclaré qu'il craignait que l'opération ne dure des jours, car la rivière coule à son niveau le plus élevé.

"Nous ne pensons même pas pouvoir récupérer les corps dans les environs", a-t-il déclaré.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp