L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la sécurité routière, Jean Henri Todt, a félicité la première dame de Turquie, Emine Erdogan, pour son "rôle central" dans le projet "zéro déchet".

Mme Erdogan a reçu lundi M. Todt, qui était à Istanbul pour participer au programme de la Journée mondiale des villes du 31 octobre, au manoir Vahdettin à Istanbul.

Au cours de leur entretien, M. Todt a fait l'éloge du leadership de la Turquie dans la lutte mondiale contre les déchets et a exprimé ses félicitations à la Première Dame Erdogan pour son rôle central dans le projet Zéro Déchet.

M. Todt a souligné l'importance de promouvoir les transports publics, le vélo et les environnements urbains favorables aux piétons afin de réduire les accidents de la route, d'améliorer la sécurité routière et de faire progresser l'économie circulaire.

La première dame Erdogan a également fait part de son point de vue lors de la réunion, soulignant que le gouvernement, sous la direction de son mari, le président Recep Tayyip Erdogan, a réussi à réduire de manière significative les accidents de la route grâce aux efforts de construction et d'entretien des autoroutes.

"Je suis convaincu que c'est en travaillant ensemble que nous parviendrons à créer des villes plus sûres, plus agréables à vivre et plus durables", a déclaré Mme. Erdogan.

Mme Erdogan a partagé les détails de leur échange sur son compte de médias sociaux, en se concentrant particulièrement sur les discussions liées au mouvement "Vision zéro", qui ressemble au concept de zéro déchet.

