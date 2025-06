"Les personnes libérées ont été transférées de Khartoum à Wad Madani, à 200 kilomètres au sud de la capitale, à la demande des deux belligérants", a indiqué le CICR dans un communiqué.

Depuis le début de la guerre en avril au Soudan, cette organisation humanitaire facilite des transferts et des échanges réguliers de prisonniers entre l'armée et les paramilitaires des FSR.

La guerre entre les forc es régulières fidèles au chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo, a fait plus de 9.000 morts --selon un bilan très sous-évalué de l'ONU--, déplacé plus de 5,6 millions de personnes et détruit la plupart des infrastructures.

Des représentants des deux généraux se trouvent actuellement en Arabie saoudite, où ils ont repris les négociations, sous l'égide des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite.

Les pourparlers visent "à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, établir des cessez-le-feu (...) et progresser vers une cessation permanente des hostilités", selon le ministère saoudien des Affaires étrangères.

Les tentatives de médiation précédentes n'ont abouti qu'à de brèves trêves qui ont été systématiquement violées.

Les deux camps sont accusés par des ONG de tenir des centres de détention où les personnes emprisonnées --combattants ou civils-- subissent des mauvais traitements.

Le CICR affirme avoir facilité la libération de "292 détenus" depuis le début de la guerre.

