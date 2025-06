L'Afrique du Sud a exhorté ce mardi la communauté internationale à enquêter sur les violations du droit international commises par Israël en tuant des enfants palestiniens. L'Afrique du Sud a insisté sur le fait que Tel-Aviv rende des comptes aux termes du droit international, dans le contexte de la guerre en cours contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Le ministère des Relations internationales et de la Coopération a déclaré dans un communiqué : '' Plus de 3 257 enfants palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, et ce nombre dépasse celui des enfants tués dans toutes les zones de conflit du monde depuis 2019 ''.

Le communiqué souligne que ''tuer des enfants est un crime de guerre et que les responsables de ces morts doivent être jugés pour terrorisme '', notant qu'Israël, en tant que puissance occupante, n'a pas le droit de se défendre par des moyens militaires ''.

Le ministère a également déclaré que '' le concept du droit d’Israël à se défendre par des moyens militaires est utilisé à tort par certains, et délibérément par d’autres, pour légitimer l’usage illégal de la force contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie occupée ''.

'' Dans la situation actuelle, ceux qui encouragent et soutiennent financièrement le recours illégal à la force par Israël doivent faire l'objet d'une enquête pour avoir aidé et encouragé les violations du droit international, '' lit-on de même source.

Le ministère a rappelé la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui appelait à un cessez-le-feu d'urgence et à l'ouverture immédiate d'un couloir humanitaire pour fournir de la nourriture, des fournitures médicales et du carburant.

'' L’Afrique du Sud appelle également les Nations Unies à déployer une force de protection rapide pour protéger la population civile des bombardements, et tous les pays attachés à l’ordre fondé sur des règles et respectueux du droit international doivent agir immédiatement,'' conclut le communiqué.

Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a lancé des raids intensifs sur des quartiers résidentiels de Gaza, tuant plus de 8 306 personnes, dont 3 457 enfants, et en blessant 21 048, selon les chiffres officiels mis à jour lundi soir.

