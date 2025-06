L'Espagne a livré six nouveaux drones au Sénégal et prévoit de renforcer le personnel de sécurité qu'elle a déployé pour aider ce pays d'Afrique de l'Ouest à faire face à la crise migratoire, a déclaré lundi le ministre espagnol de l'Intérieur par intérim, Fernando Grande-Marlaska.

M. Grande-Marlaska est au Sénégal où il a rencontré son homologue sénégalais, Sidiki Kaba, alors que le nombre de candidats à l'émigration en provenance d'Afrique de l'Ouest, notamment du Sénégal, pour atteindre les îles Canaries en Espagne cette année est proche d'un record.

Le responsable espagnol a indiqué que les drones livrés à la police sénégalaise sont conçus pour détecter les départs de navires afin de les intercepter.

Il a ajouté que l'Espagne avait également déployé un avion de la garde civile pour aider à patrouiller les côtes du Sénégal et de la Mauritanie, en plus de 38 soldats équipés de quatre bateaux, d'un hélicoptère et de 13 véhicules tout-terrain qui effectuent des missions de patrouille conjointes avec les forces sénégalaises.

La traversée entre le Sénégal et les îles Canaries, en Espagne, est l'une des plus meurtrières, mais les nombreux accidents n'ont pas dissuadé les candidats à l'émigration clandestine de tenter le voyage.

"Nous devons mettre un terme à ses agissements sans scrupules qui mettent en danger la vie de milliers de personnes vulnérables", a déclaré M. Grande-Marlaska lors d'une conférence de presse commune.

Les deux ministres ont déclaré qu'ils redoubleraient d'efforts pour lutter contre l'immigration clandestine et éviter d'autres décès en mer, mais ils n'ont pas annoncé de mesures supplémentaires.