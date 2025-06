Par Hamza Kyeyune

Dans le monde de l'évangile financier, faire de la frugalité une vertu peut parfois être aussi déplacé que d'utiliser l'expression "épargner pour les mauvais jours" comme métaphore de l'infortune.

Dans ces approches, l'accent est mis sur la peur de l'imprévu comme motivation pour mettre de côté une partie de ses revenus afin de surmonter les mauvais moments.

Le 31 octobre de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'épargne afin d'encourager les gens à épargner en prévision d'inconnues connues telles que la perte soudaine de revenus, la maladie, l'accident et les pertes matérielles graves, entre autres.

Lire aussi

"Avenue Président Macky Sall'' : Exit les vestiges des colons, les édifices publics sénégalais font peau neuve

Ce que l'on oublie souvent, c'est la psychologie moderne inversée, potentiellement plus puissante, de la liberté financière - ou l'idée que l'on n'est pas obligé de rester pauvre pour toujours - comme moteur d'une culture de l'épargne.

La plupart des gens comprennent l'essence de l'épargne et ont la volonté de consacrer une partie de leurs revenus à la constitution d'un rempart de liquidités pour l'avenir. Cependant, la réalisation de cet objectif reste un défi permanent pour diverses raisons. Comme le dit l'adage, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.

Disparité des revenus

Selon la base de données Global Findex, 55% des adultes dans les économies en développement peuvent accéder de manière fiable à de l'argent d'urgence dans un délai d'un mois, tandis que 45% sont laissés dans l'incertitude.

Cela montre que même si la raison d'être de la constitution d'une réserve d'argent est universellement comprise, et que même le salarié le plus faible peut avoir la volonté la plus forte d'épargner, il faut faire plus pour atteindre cet objectif.

À Kampala, la capitale ougandaise en pleine effervescence, le brouhaha quotidien masque les problèmes financiers qui se préparent. Dans les rues de la ville, les gens ordinaires disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour s'en sortir, et encore moins pour épargner. L'état actuel de l'économie, avec l'inflation qui ronge les revenus, a rendu la survie plus cruciale que l'épargne.

"Où est l'argent à épargner ? On ne peut pas épargner ce que l'on n'a pas. Avant de pouvoir épargner, il faut donner la priorité à certaines dépenses, sinon ce n'est pas possible. On ne peut pas épargner son argent durement gagné le ventre vide", explique un jeune homme à TRT Afrika.

Il fait partie des millions de personnes confrontées à la même situation. Les luttes quotidiennes de la vie ont éloigné l'épargne de leur esprit.

Petit, c'est bien

Que ce soit en Ouganda ou dans n'importe quelle autre partie de l'Afrique et du monde, il a été prouvé à maintes reprises que l'art de l'épargne repose sur le trait de caractère le plus fondamental de l'être humain : l'habitude.

Dans son livre à succès Atomic Habits, l'auteur américain James Clear parle de la différence entre ne pas épargner et épargner comme étant quelque chose d'aussi organique qu'un changement d'état d'esprit.

Lire aussi

Touboro, la ville grenier du Cameroun s’appauvrit sous l’effet des kidnappings

"Vous pouvez rendre les habitudes difficiles plus attrayantes si vous apprenez à les associer à une expérience positive", écrit-il.

L'élaboration d'un plan financier prévoyant l'épargne d'une certaine somme d'argent, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, est bien plus utile que la difficulté de gagner suffisamment d'argent pour le mettre de côté après avoir satisfait ses besoins.

L'idée est qu'une fois que vous aurez économisé un peu d'argent, vous aurez la volonté ou l'envie d'aller de l'avant. Cela permet également de se réconcilier avec le fait que, contrairement à la plupart des choses dans le monde moderne, il n'y a pas de gratification instantanée dans le fait d'épargner de l'argent.

Les personnes à faibles revenus ou qui luttent pour gagner leur vie peuvent-elles donc aspirer à épargner ?

Les données montrent que le temps est le meilleur allié de l'épargnant, quel que soit le montant de l'argent mis de côté pour l'avenir. Lorsque les intérêts composés opèrent leur magie, un petit montant d'épargne régulière sur une longue période devient un corpus qui mérite d'être compté.

Il n'est pas irréaliste pour les personnes à faibles revenus d'épargner. Même les personnes démunies peuvent épargner de petites sommes qui s'accumulent au fil du temps. Il est impératif de s'imprégner de la culture de l'épargne ; il n'y a pas de raccourci, affirment les planificateurs financiers.

Voie de l'épargne

Si la famille et les réseaux sociaux sont les sources d'argent d'urgence les plus courantes dans la société, la fiabilité de ces sources varie considérablement.

Environ la moitié des personnes pauvres qui se tournent vers leur famille et leurs amis en cas de besoin admettent qu'elles n'obtiennent pas l'aide dont elles ont besoin. Ce nombre diminue au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des revenus.

La seule issue pour les personnes à faibles revenus est de miser sur l'épargne en tant qu'habitude maintenue sur une longue période, car c'est le moyen le plus fiable de faire face à une situation d'urgence financière. Les données empiriques et les statistiques économiques montrent que cela est possible.

Certains experts préconisent de modifier la définition du "revenu disponible" pour stimuler l'épargne. Ils estiment que l'engagement à épargner devrait être considéré comme un coût de la vie et que, dans ce cas, mettre de l'argent de côté devient un impératif plutôt qu'une condition.

Libérer des ressources pour l'épargne va également au-delà de la frugalité. Une culture de l'épargne florissante nécessite le soutien d'éléments comportementaux essentiels, qui sont autant d'éléments constitutifs de la résilience financière.

Le point de départ pourrait être la valorisation du temps par rapport à l'argent, la seule chose qui ne soit pas infinie.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp