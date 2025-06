"Les 22 stations s'inscrivent dans la démarche de la ville de Kigali visant à construire une ville résiliente" a déclaré Mérard Mpabwanamaguru, maire adjoint de la ville de Kigali chargé de l'urbanisation et des infrastructures, lors de la célébration de la journée mondiale des villes ce 31 octobre.

"Les dispositifs installés permettront de collecter des données essentielles pour le plan directeur de gestion des eaux pluviales et la réhabilitation des zones inondées", a-t-il ajouté.

Le "Plan directeur de gestion des eaux pluviales" de Kigali devrait être achevé d'ici 2024 afin de gérer les inondations dans la ville.

Lire aussi

Le Rwanda envoie de l’aide humanitaire à la Palestine

La réhabilitation de cinq zones humides dégradées dans la capitale rwandaise pourrait, directement et indirectement, bénéficier à 220 500 personnes exposées au risque d'inondation et de pénurie d'eau.

Au cours des 30 dernières années, Kigali a connu une urbanisation rapide, des changements importants dans l'utilisation des sols et une diminution de la couverture végétale.

Les responsables municipaux ont exhorté les chercheurs, les institutions universitaires, les consultants, les investisseurs et toutes les institutions chargées de la planification des infrastructures à tirer parti de ces stations et à utiliser des données réelles pour une planification fondée sur des preuves afin de rendre les villes et les établissements plus inclusifs, plus sûrs, plus résistants et plus durables.

"Disposer d'informations sur le changement climatique facilite la planification. Elles guident également les urbanistes et les concepteurs pour mettre en place des infrastructures résistantes", a réitéré le maire adjoint Mpabwanamaguru.

Musoni Didace, responsable de la division Observation, contrôle et traitement des données chez METEO RWANDA, a déclaré qu'il y avait également "des stations pour mesurer la vitesse du vent et la température".

"Cela permettra de guider les développeurs dans le secteur de la construction et de mettre en place un système d'alerte précoce", a-t-il déclaré.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp