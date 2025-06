Pourtant non reconnu internationalement, l'exécutif parallèle avait annoncé, après la tragédie de Derna, une grande conférence internationale pour le 10 octobre, reportée à début novembre.

Face au scepticisme de la communauté internationale notamment de l'ONU et des Etats-Unis, le gouvernement de l'Est avait revu ses ambi tions à la baisse évoquant une rencontre "ouverte aux entreprises internationales" et libyennes.

"Plus de 400 participants et 260 entreprises" d'une dizaine de pays, "dont les Etats-Unis, la France, la Russie, la Chine et la Turquie", sont présents à ce Forum, a indiqué le comité organisateur dans un communiqué transmis à l'AFP.

Dans la nuit du 10 au 11 septembre, la tempête Daniel a frappé la côte est de la Libye, provoquant des inondations amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna, qui ont fait des milliers de morts et disparus et plus de 40.000 déplacés.

La Libye, plongée dans le chaos depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, est gouvernée par deux exécutifs rivaux: l'un à Tripoli (ouest), dirigé par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par l'ONU, l'autre dans l'Est, incarné par le Parlement et affilié au camp du maréchal Khalifa Haftar.

Le Forum, organisé par "le gouvernement libyen et le commandement des forces armées" loyales à l'homme fort de l'Est, se déroule sur deux jours, le premier à Derna et le deuxième à Benghazi, fief d'Haftar, qui était assis au premier rang lors de la cérémonie d'ouverture.

"L'objectif premier de ce forum est de discuter et de se concerter sur une vision spécifique" pour la reconstruction de Derna, a souligné le chef du gouvernement de l'Est, Oussama Hamad.

"Le gouvernement compte lancer de vastes projets pour atteindre ces objectifs", a-t-il ajouté, en ouverture.

De son côté, la mission de l'Union européenne en Libye a affiché son intention de "participer uniquement en tant qu'observateur au niveau technique".

"Notre participation ne constituera pas une approbation d'une quelconque initiative unilatérale de reconstruction, ni du statut d'un quelconque participant libyen", a précisé l'UE dans un communiqué.

A propos de la Conférence voulue par l'Est, les Etats-Unis avaient estimé, fin septembre, via leur ambassadeur en Libye Richard Norland, qu'elle serait "beaucoup plus efficace si elle était menée conjointement" par les deux camps rivaux. Ils avaient aussi demandé que "les fonds soient utilisés de façon transparente" et aillent "aux personnes dans le besoin".

