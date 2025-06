Le Premier ministre Edouard Ngirente a reçu le 1er novembre le ministre du Pouvoir populaire pour les Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela et les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers secteurs.

Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères, s'est adressé aux médias, soulignant que les discussions étaient focalisées sur la coopération bilatérale entre les deux pays.

Il a souligné l'importance de la signature d'un protocole d'accord qui exemptera les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et spéciaux de l'obligation de visa.

"La suppression de l'obligation de visa facilitera la coopération entre les institutions gouvernementales des deux pays et rationalisera le processus de signature d'accords dans divers secteurs. Actuellement, nous avons déjà discuté d'autres accords relatifs aux infrastructures et au tourisme, et nous sommes parvenus à un accord pour les signer au début de l'année prochaine (2024)", a-t-il déclaré.

M. Biruta a en outre souligné que les autres domaines de coopération comprennent des secteurs tels que la santé, l'éducation et l'énergie, entre autres. "Nous nous sommes également engagés à accélérer le rythme de cette coopération", a-t-il ajouté.

M. Pinto, qui effectue une visite de trois jours, a souligné que son voyage au Rwanda faisait suite à la réunion des présidents des deux pays qui s'est tenue en septembre. Il a déclaré qu'au cours de cette réunion, des instructions avaient été données pour renforcer les relations et encourager la coopération directe entre le Rwanda et le Venezuela.

"C'est ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Nous avons exploré différents domaines de coopération, notamment le tourisme, l'énergie, l'éducation et l'agriculture, entre autres domaines potentiels de collaboration", a-t-il déclaré.

En outre, il a souligné qu'ils ont également discuté de la possibilité d'établir un comité mixte qui pourrait commencer son travail en 2024.

En ce qui concerne la commission, M. Biruta a souligné qu'elle jouera un rôle crucial en facilitant les discussions concernant les accords dans divers secteurs.

"Les principales responsabilités de la commission comprennent l'évaluation des capacités de chaque pays et l'échange d'idées sur les leçons qu'un pays peut tirer d'un autre. Cette commission est chargée de préparer tous les éléments nécessaires pour faire avancer ces discussions", a-t-il déclaré.

M. Biruta a ajouté que la commission devrait commencer ses travaux en vue de la signature des accords, qui devrait avoir lieu en 2024 lors d'une réunion de la commission présidée par les ministres des affaires étrangères des deux pays.

