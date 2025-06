"Les forces armées nationales affichent leur détermination à assurer la sécurité et la stabilité du Burkina Faso face à la menace terroriste" a déclaré colonel-ajor Kassoum Coulibaly, Ministre d'Etat, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants lors de la cérémonie de 63 ans des Forces Armées Nationales qui a eu lieu le 1er Novembre.

À cette occasion, un message fort a été adressé aux groupes terroristes, les appelant à "déposer les armes pour une perspective ou périr".

Le colonel-major Coulibaly affirme que les Forces de défense et de sécurité sont alors "passées à l'offensive en activant les vecteurs aériens pour neutraliser le groupe de terroristes".

Le gouvernement burkinabè a décrété en avril dernier "l’ordre de mobilisation générale et de mise en garde" afin de "donner un cadre juridique et légal à l’ensemble des actions" engagées par l’État dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La crise sécuritaire que vit le Burkina Faso a provoqué le déplacement de près deux millions de personnes.

"L'armée burkinabè a aussi les opérations de sécurisation et de reconquête de l’intégrité territoriale. J’exprime ma reconnaissance aux forces combattantes pour les efforts et les sacrifices consentis, leur détermination et leur courage envers la protection du Burkina Faso", a souligné le ministre de la défense burkinabè.

Depuis 2015, le Burkina Faso est le théâtre d’attaques terroristes dans plusieurs de ses régions. Ces attaques ont à ce jour fait plus de 17.000 morts civils et militaires, dont plus de 6.000 depuis le début de l'année 2023, selon l'ONG Acled qui répertorie les victimes des conflits dans le monde.

