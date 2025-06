Par Ronald Sonyo

Alexandra Manyika et Noah Jotum font partie des milliers de vendeurs ambulants de la capitale tanzanienne, Dodoma, mais ils ont trouvé un moyen de se démarquer de leurs concurrents.

Dans un pays confronté à un taux de chômage élevé chez les jeunes, ils vendent des parfums tout en étant élégamment vêtus d'un costume.

Il ne passent plus inaperçus dans les rues de la ville. Les habitants leur ont donné différents surnoms. Certains les appellent mawakili, le nom swahili des avocats.

Comment tout a commencé ?

Leur amitié remonte à l'université, lorsqu'Alex et Noah suivaient respectivement des cours d'enseignement et d'infirmière. À la fin de leurs études, et après être restés quelque temps sans véritable emploi, ils ont décidé de se lancer dans la vente de parfums.

"Nous aimons tous les deux être bien habillés. Mais nous nous sommes demandé ce que nous devions faire pour nous différencier des autres", explique Alex.

Alex explique que leur tenue élégante leur a permis de se faire aimer des clients.

"Les clients sont attirés par nous et nous font confiance en raison de la façon dont nous nous présentons", explique Noah.

Mode et revenus

Mais comment font-ils pour maintenir leur mode avec les revenus qu'ils tirent de la vente à la sauvette ?

Noah admet que la plupart de leurs vêtements sont d'occasion et coûtent entre 50 et 100 dollars.

Les deux jeunes hommes affirment qu'ils renouvellent leurs garde-robes tous les mois. "Mais nous répétons nos vêtements préférés au moins deux fois par semaine", sourit Alex.

"Nous prenons cette activité au sérieux. Grâce à cela, nous avons réussi à nous développer et à investir dans d'autres choses", a déclaré Alex.

Alex et Noah sont devenus la coqueluche de Dodoma et l'on peut s'attendre à les croiser à tout moment et en tout lieu. Mais leurs lieux de prédilection sont les marchés, les bureaux, les bars et les espaces publics où leurs produits peuvent facilement attirer des clients.

"Il y a beaucoup d'opportunités. L'important est de se décider. Peu importe que vous ayez fait des études ou non. Votre éducation doit vous aider à être créatif et à ajouter de la valeur à ce que vous faites", a déclaré Noah.

"Nous rencontrons plus de 500 personnes par jour, avec des comportements différents. C'est pourquoi, chaque fois que nous rencontrons des difficultés, nous en discutons en rentrant chez nous le soir. Et c'est là que nous comparons nos notes", explique Noah.

Diplômés en soins infirmiers et en enseignement, puis vendeurs de parfums, Alex et Noah se disent fiers de s'en sortir dans autre chose que ce pourquoi ils ont été formés.

Leur rêve est connaître le succès et de rendre à la communauté ce qu'elle leur a donné.

"Nous voulons rendre la pareille à notre communauté. Mais cela ne sera possible que lorsque nous aurons développé notre entreprise et créé des emplois pour d'autres", explique Alex.