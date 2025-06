Des centaines de personnes ont participé jeudi à la manifestation organisée sur la place Kwame Nkrumah à Accra, où elles ont scandé des slogans tels que "Palestine libre".

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et ghanéens et des banderoles avec des phrases telles que "Non à la guerre", "Nous sommes aux côtés des Palestiniens" et "Justice pour la Palestine".

Ils réclament la justice pour le peuple palestinien.

Dans une déclaration à Anadolu, l'ancien parlementaire Ras Moubarak, qui a participé à la manifestation, a déclaré qu'"Israël a commis des crimes contre l'humanité en Palestine".

Il a affirmé que le peuple ghanéen se tient aux côtés du peuple palestinien opprimé, exigeant la fin immédiate des attaques israéliennes à son encontre.

Pour le 27e jour, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza, tuant au total 9 061 Palestiniens, dont 3 760 enfants, et en blessant 32 000 autres. Elle a également tué 133 Palestiniens et arrêté environ 1 900 en Cisjordanie occupée, selon des sources officielles palestiniennes.

