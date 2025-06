Le groupe Amaury, propriétaire de L'Equipe et de France Football, créateur du Ballon d'Or, a annoncé vendredi la signature d'un partenariat avec l'UEFA pour co-organiser la cérémonie de remise de la plus prestigieuse récompense individuelle du football à partir de l'année prochaine.

Le groupe Amaury, propriétaire de L'Équipe et de France Football, créateur du Ballon d'Or, auront désormais à leurs côtés L'UEFA (Union of European Football Associations) comme partenaire dans le cadre de l'organisation de la cérémonie de la remise des prix Ballon d'Or.

Le partenariat indique que le groupe Amaury restera propriétaire du trophée du Ballon d'Or et continuera de superviser le vote. Le collège électoral, composé de 100 journalistes issus des 100 premières nations au classement Fifa, demeure également inchangé. L'UEFA se chargera en revanche des droits commerciaux du trophée et co-organisera la cérémonie annuelle avec le groupe Amaury.

Deux nouveaux prix seront aussi attribués : ceux du meilleur entraîneur chez les hommes et chez les femmes, qui s'ajouteront aux huit trophées existants (Ballon d'Or masculin, Ballon d'Or féminin, Trophée Kopa du meilleur jeune, Trophée Yachine du meilleur gardien, Trophée Gerd-Müller du meilleur buteur, club masculin de l'année, club féminin de l'année et Prix Socrates récompensant les initiatives sociétales ou caritatives de joueurs).

"On est très heureux de ce partenariat pour co-organiser la cérémonie du Ballon d'Or. C'est un trophée créé en 1956 par France Football, la même année que la création de la Coupe d'Europe des clubs champions, il y a donc une histoire commune entre l'UEFA et le Trophée du Ballon d'Or", a déclaré Jean-Etienne Amaury, directeur général du groupe Amaury.

"La cérémonie, a-t-il ajouté, a pris depuis 15 ans une ampleur mondiale avec des retombées médiatiques mondiales. Donc le partenariat avec l'UEFA a tout son sens puisque c'est l'un des grands acteurs de ce sport."

Lire aussi :

Gabon : voyage dans l'univers culinaire du ''chef Boulingui''

"La cérémonie, a pris depuis 15 ans une ampleur mondiale avec des retombées médiatiques mondiales. Donc le partenariat avec l'UEFA a tout son sens puisque c'est l'un des grands acteurs de ce sport.", a-t-il ajouté

La cérémonie annuelle se tient à Paris. Mais, a ajouté le dirigeant du groupe Amaury, il y aura aussi la possibilité après 2024 d'organiser la cérémonie dans d'autres grandes capitales européennes.

"C'est la rencontre entre les deux meilleures marques du football. D'un côté, +LE+ trophée du football, c'est le Ballon d'Or, et de l'autre côté, l'UEFA possède la meilleure compétition au monde", a expliqué de son côté le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, faisant allusion à la Ligue des champions.

"Donc il y avait un sens à faire quelque chose ensemble. Tous les joueurs rêvent de remporter une compétition de l'UEFA et le Ballon d'Or", a poursuivi Alexander Ceferin.

Créé en 1956, le Ballon d'Or du magazine France Football a d'abord couronné le meilleur joueur européen avant de récompenser à partir de 2007 le meilleur joueur du monde.

Son format a également évolué puisqu'il tient compte depuis 2022 des performances au cours de la saison sportive et non plus sur une année civile.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp