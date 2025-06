Par Mazhun Idris

"Ce ne sont que des mots..."

Pas vraiment, comme l'a appris à ses dépens une grande banque en 2009, qui a dû débourser 10 millions de dollars pour supprimer et réviser son slogan international largement diffusé - "Assume Nothing" - qui a été traduit de manière désastreuse par "Do Nothing" dans de nombreux pays non anglophones.

Un grand restaurant de poulet frit s'est aventuré sur un champ de mines linguistique similaire lorsqu'il a fait ses débuts à Pékin dans les années 80 avec un slogan emblématique traduit de manière hilarante par "Mangez vos doigts".

De l'autre côté de la mer de Chine orientale, une dizaine d'années plus tard, un drame s'est joué entre une star du cinéma américain en perte de vitesse et une jeune femme, qui a montré au monde entier comment les choses "perdues dans la traduction" dans un pays étranger peuvent déclencher un sentiment d'angoisse existentielle et d'aliénation.

Lire aussi

Comment un producteur nigérian a adopté l'intelligence artificielle (IA) dans l'afrobeat

L'Afrique doit être proactive face à l'épée à double tranchant de l'intelligence artificielle

Pierre Sedi : le Congolais qui veut faciliter le quotidien des handicapés grâce à l’intelligence artificielle

Imaginez maintenant que vous devez maîtriser plus de 2 000 langues sur un continent de 54 pays : l'Afrique. En fait, les langues africaines sont parmi les moins bien dotées en outils de traduction numérique et en ligne.

En 2017, les Nations Unies ont déclaré le 30 septembre Journée Internationale de la Traduction en hommage au travail des traducteurs "qui s'efforcent de rendre le monde un peu plus petit en faisant tomber les barrières linguistiques".

Le début

Il faut attendre le 19ème siècle pour que la traduction devienne un domaine d'étude légitime dans le monde entier.

Ensuite, l'impact collectif des innovations technologiques s'est fait sentir : d'abord la radio au tournant du 20ème siècle, suivie de la télévision quelques décennies plus tard.

L'ordinateur personnel, qui a changé la donne, a suivi l'effort massif de diffusion et de popularisation des langues dans le monde entier. Nous reviendrons sur ce point plus tard.

Au cours des dernières décennies, marquées par des progrès remarquables dans le domaine de l'internet et des technologies de l'information, la traduction a connu des changements rapides, à la fois en tant que domaine d'étude et en tant que pratique.

Le traitement numérique, l'informatique et l'intégration de l'internet sont les moteurs de l'industrie moderne de la traduction.

Gloria Francis, traductrice professionnelle de swahili et rédactrice chez Digital Divide Data à Nairobi (Kenya), explique à TRT Afrika que la mondialisation des marchés de consommation et d'affaires, facilitée par la technologie, confère une importance croissante au travail des traducteurs.

"En plus de briser les barrières géographiques, le secteur de la traduction a favorisé l'agrégation des marchés et, grâce à la technologie, il s'est avéré rentable dans la gestion de grands projets. Les langues africaines pourraient tirer parti de la technologie de la traduction pour bénéficier d'une représentation équitable dans les affaires mondiales.

La poussée technologique

La popularité de l'ordinateur personnel en tant qu'appareil électronique grand public, à partir des années 1970, était précisément ce dont les traducteurs professionnels avaient besoin pour traiter et diffuser rapidement l'information.

Le PC est devenu leur " Monsieur Vendredi ", bien loin de l'époque où ils ne disposaient que de stylos, de papier, de machines à écrire et de télégraphes électroniques. Le passage définitif de la copie papier à la copie électronique s'est fait par l'adoption du PC au bureau et à la maison, avant que la connectivité à l'internet ne scelle l'accord final.

De nouvelles opportunités se sont ouvertes aux traducteurs, avec un accès accru aux projets et aux clients du monde entier grâce à l'interaction à distance, une bénédiction pour les traducteurs des "langues minoritaires".

Mohammad Arabi Umar, traducteur professionnel d’haoussa et universitaire au département des langues et des cultures de l'université fédérale de Gusau, au Nigeria, explique à TRT Afrika : "Il y a moins de vingt ans, j'utilisais un stylo, du papier, des dictionnaires et une liste écrite de glossaires.

"Aujourd'hui, tout cela, et bien plus encore, est disponible sur l'écran de mon ordinateur portable et de mon smartphone".

Il est toutefois possible d'améliorer la technologie pour faciliter encore davantage le travail. "Le Nigeria compte plus de 300 langues, mais nos programmes de traduction dans les établissements d'enseignement supérieur se concentrent essentiellement sur les aspects théoriques et manuels de la traduction", explique M. Umar.

Gloria pense que la technologie pourrait aider les traducteurs africains en garantissant la production de traductions de qualité qui communiquent l'intégralité de l'intention des langues africaines, facilitant ainsi l'apprentissage et l'enseignement des langues maternelles.

Besoin de plus

La grande popularité de l'ordinateur personnel (PC) en tant qu'appareil électronique grand public, qui a débuté dans les années 1970, a favorisé l'adoption populaire du micro-ordinateur depuis lors.

En peu de temps, l'ordinateur personnel est devenu l'homme à tout faire des traducteurs qui avaient besoin d'un processus plus rapide de recherche d'informations.

Auparavant, les traducteurs utilisaient le processus manuel du papier et du crayon, puis les machines à écrire et les télégraphes électroniques. Le passage des copies papier aux copies électroniques s'est achevé avec l'adoption des ordinateurs personnels dans les bureaux et les foyers, avant que la connectivité à l'internet ne scelle l'accord final.

De nouvelles opportunités se sont ouvertes au fur et à mesure que les traducteurs augmentaient leur accès aux projets et aux clients grâce à l'interaction à distance offerte par l'internet. Les traducteurs de langues minoritaires deviennent accessibles à des clients éloignés de différentes parties du globe.

Mohammad Arabi Umar déclare : "Aujourd'hui, la pratique moderne de la traduction peut sembler compliquée aux traducteurs du passé, moins orientés vers le numérique."

Ressources numériques

Dans un souci de précision et de qualité, les traducteurs doivent effectuer de nombreuses recherches dans des dictionnaires, des livres, des annuaires et d'autres publications officielles. Aujourd'hui, les versions électroniques de ces ressources se présentent sous la forme de données numériques et de logiciels.

La révolution des données a conduit à la disponibilité de données portables, abordables et accessibles sous forme de fichiers électroniques, tels que des journaux, des encyclopédies, des livres électroniques, des photos, des fichiers audios, des vidéos et d'autres médias.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp