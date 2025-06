L'Afrique du Sud souhaite que les États-Unis prolongent la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA), qui accorde à plusieurs pays africains un accès en franchise de droits aux marchés américains.

"Nous aimerions que vous envisagiez l'extension ou le renouvellement de l'AGOA pour une période suffisamment longue afin qu'elle incite les investisseurs à construire de nouvelles usines sur le continent africain", a déclaré le président sud africain Cyril Ramaphosa lors de l'ouverture d'une réunion de trois jours du forum commercial de l'AGOA à Johannesburg vendredi.

Cyril Ramaphosa a déclaré que l'AGOA constituait la pierre angulaire des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique depuis plus de vingt ans, mais qu'il souhaitait que la législation, qui expire en 2025, soit prorogée plus longtemps, car les courtes prorogations entravent les ambitions en matière d'investissement.

Il a également déclaré que si les préférences commerciales unilatérales prévues par la législation ont apporté des avantages économiques aux pays d'Afrique subsaharienne, l'AGOA, dans son ensemble, reste sous-utilisée.

"La législation a contribué à promouvoir les exportations de produits manufacturés vers les États-Unis, mais il y a encore beaucoup à faire", a-t-il ajouté.

Les pays subsahariens qui peuvent bénéficier de l'AGOA doivent répondre à certains critères tels que le respect des droits de l'homme et des normes fondamentales du travail, ainsi que l'élimination des obstacles au commerce et à l'investissement des États-Unis.

Les États-Unis ont annoncé en début de semaine leur intention d'exclure l'Ouganda, le Niger, le Gabon et la République centrafricaine de l'AGOA pour non-respect des critères d'éligibilité.

Les ministres du Commerce de toute l'Afrique et les responsables américains discutent actuellement des moyens d'améliorer les questions commerciales de part et d'autre de l'Atlantique.

L'AGOA est une législation américaine spéciale signée en 2000 qui accorde à près de 40 pays d'Afrique subsaharienne un accès en franchise de droits aux marchés américains.

