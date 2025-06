A la limite du hors-jeu, le défenseur uruguayen, venu apporter le surnombre en attaque dans le temps additionnel, a offert les trois points aux Blaugrana d'une tête plongeante sur un centre parfait de Gündogan.

"Une victoire qui vaut de l'or" selon l'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez, très critique envers son équipe en conférence de presse.

Dominé pendant toute la rencontre par la formation basque, le Barça profite du faux pas de l'Atlético Madrid pour reprendre la troisième place et rester au contact du Real Madrid, qui devra s'imposer dimanche face au Rayo Vallecano s'il veut déloger Gérone, victorieux à Osasuna (4-2) et nouveau leader.

Lire aussi

Rodrygo prolonge avec le Real Madrid jusqu'en 2028

La FIFA suspend le président de la Fédération espagnole de football après le baiser volé

La Real Sociedad, qui avait été supérieure pendant 93 minutes, cède sa cinquième place au Betis Séville.

Privés de ballon et étouffés par le pressing des Basques, les Catalans peuvent remercier leur gardien Marc-André Ter Stegen, qui a une nouvelle fois joué les sauveurs avec plusieurs parades décisives.

"J'ai un sentiment contraire à celui de la semaine passée: je pense que la Real Sociedad méritait beaucoup plus. (...) La semaine dernière on a bien joué mais ce soir non. Les 20 premières minutes sont inacceptables", a estimé Xavi après le match.

En 12 journées, le FC Barcelone occupe provisoirement la troisième place de la Liga avec 27 points derrière le Real Madrid avec 28 points avec un match de retard.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp