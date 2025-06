Par Pauline Odhiambo

À première vue, la carrière de Yinka Olowokere dans la création de contenu semble glamour et même enviable, à en juger par les standards brillants d'Instagram, où elle exprime fréquemment sa créativité.

Mais si l'on gratte le vernis de confiance et d'énergie impertinente que dégage l'ancienne mannequin, on découvre la douleur des luttes passées contre le body shaming. À tel point que cela l'a poussée à lancer un mouvement contre ce fléau.

"En grandissant, j'étais connue comme la fille au ventre rond", raconte la fondatrice de "No to Body Shaming" à TRT Afrika à propos de son enfance traumatisante dans l'État d'Ondo, au Nigeria.

Lire aussi : Zizipho : Le modèle sud-africain qui surmonte son handicap avec brio

"Je ne prenais souvent qu'un seul repas par jour, car nous n'avions pas grand-chose à manger. C'était un repas énorme pour m'aider à passer la journée, et même en uniforme scolaire, mon ventre était toujours proéminent car j'étais constamment constipée", détaille –t-elle.

En grandissant, j'étais connue comme la fille au ventre rond de Yinka, qui en est devenue plus consciente alors qu'elle a commencé à faire du mannequinat en 2014, tout en étudiant la musique à l'école polytechnique d'Ibadan.

Le fardeau de la reine de beauté

C'est à l'école que Yinka a participé pour la première fois à un concours de beauté. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 26 ans, a remporté le titre de "Reine de la salle" et la vie n'a plus été la même, car elle avait l'impression de devoir toujours "faire mieux".

Yinka faisait alors du 38, ce qui est très mince.

"Lorsque j'ai commencé à m'entraîner sérieusement pour devenir mannequin, j'ai remarqué que les filles plus minces étaient toujours mieux traitées", affirme -t-elle.

"Cette prise de conscience m'a poussée à faire honte à mon corps, car j'avais l'impression de faire quelque chose de mal". Yinka s'est toujours sentie comme la fille la plus "grosse" sur le plateau, les autres mannequins faisant entre zéro et quatre. "J'ai même rejoint une équipe de danse parce que je pensais que ce serait un moyen amusant de perdre du poids", raconte-t-elle à TRT Afrika.

Lire aussi : Natalie Githu : comment le mannequin a appris à porter ses tresses avec fierté face aux stéréotypes

Mais le poids qui pesait sur l'esprit de Yinka a continué à s'alourdir alors qu'elle se dirigeait vers une carrière professionnelle dans le mannequinat, où elle se souvient d'avoir été humiliée par ses collègues, les photographes, les maquilleurs et les costumiers.

Elle se souvient d'avoir été humiliée par un maquilleur parce que ses paupières étaient "trop petites". Lors d'un défilé de mode, une coiffeuse a fait pire.

"Elle a saisi mes poignées d'amour lorsque j'étais assise et m'a dit : Si tu pouvais te débarrasser de ça, tout irait bien", raconte Yinka.

"J'étais confuse, car si je suis assise, la chair sur les côtés de ma taille se plie ou se gonfle. Alors pourquoi me juger pour cela ?"

Ces commentaires se sont infiltrés dans le subconscient de Yinka et ont eu un impact sur son estime de soi.

Le déclic

Malgré les critiques constantes, Yinka a continué à travailler dans le mannequinat, développant peu à peu une personnalité plus vivante qui allait au-delà de son corps.

"J'ai compris que les personnes qui se rendent coupables de honte corporelle ne font que projeter leurs insécurités. Cette prise de conscience m'a libérée de l'idée du corps parfait véhiculée par l'industrie de la beauté. J'ai commencé à être plus gentille avec moi-même et à aimer et apprécier mon corps tel qu'il est", explique-t-elle.

L'amélioration de l'estime de soi de Yinka n'est pas passée inaperçue. En 2020, elle a terminé deuxième d'un concours de beauté et a été sélectionnée pour représenter son pays lors d'une compétition en Afrique du Sud.

Mais sa joie d'avoir été sélectionnée a été de courte durée lorsque les organisateurs de l'événement en Afrique du Sud ont contacté l'agence de mannequins de Yinka pour lui dire qu'elle ne correspondait pas à leurs critères.

"On m'a dit que l'agence m'avait rejetée parce qu'elle n'avait pas été informée du fait que la candidate du Nigeria était une reine de beauté "grosse", ressasse Yinka, qui faisait une taille 44 à l'époque.

"J'en avais fini avec le spectacle. Je ne pouvais plus me soumettre à l'idée que les autres se faisaient de mon corps. J'étais ravie de mon apparence et je n'avais plus besoin d'une validation supplémentaire", dit-elle.

Un modèle à suivre

Son expérience personnelle a laissé Yinka songeuse quant à la menace que représente la honte corporelle. Alors qu'elle commençait à façonner une nouvelle carrière derrière la caméra en tant que vidéaste mobile et influenceuse de marque, la jeune femme a choisi de faire des recherches sur la façon dont l'industrie musicale elle-même soutient la honte corporelle.

"C'est ce qui m'a amenée à lancer le mouvement ‘No to Body Shaming’ en 2020. Je voulais encourager les compliments sur le corps, l'amour de soi, la confiance en soi et le fait d'être à l'aise dans sa peau de manière inconditionnelle", explique-t-elle.

Depuis la création du mouvement, Yinka se concentre chaque année sur des thèmes différents afin d'encourager la positivité corporelle chez des personnes d'origines diverses. Le thème de cette année était axé sur le renforcement de la confiance en soi chez les enfants de moins de 14 ans.

"Beaucoup d'enfants avec lesquels nous travaillons ont été humiliés par leurs parents ou leurs proches à cause de leur couleur de peau, voire parce qu'ils sont trop minces ou trop gros, ce qui est insensé", explique Yinka.

"Nous aidons ces enfants à comprendre que leur corps est en pleine croissance et à être gentils avec eux-mêmes et avec les autres, en raison de l'impact de la honte corporelle sur la santé mentale."

Pour Yinka, qui a été victime de la haine de soi il n'y a pas si longtemps, la catharsis consiste à enseigner aux autres quand et comment prononcer le "non" le plus important de leur vie.