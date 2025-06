Le Rwanda et l'Union européenne (UE) ont lancé mardi 31 octobre "Kungahara", une nouvelle initiative combinant 14 projets, d'une valeur de 11 millions d'euros, dans le but de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays.

Cette initiative, selon les responsables, fait suite à la hausse des coûts de la consommation et à la persistance de l'insécurité alimentaire pour environ 20,6 % des ménages rwandais.

L'ambassadrice de l'UE au Rwanda, Belén Calvo Uyarra, entourée de plusieurs représentants du gouvernement, a présidé la cérémonie de signature à Kigali.

S'exprimant peu après la cérémonie de signature, Mme Uyarra a déclaré que le projet permettra, entre autres, de promouvoir une production alimentaire durable, des chaînes de valorisation agricole inclusives et des interventions ciblées dans les communautés vulnérables.

"Aujourd'hui, notre réunion a deux objectifs principaux. Le premier est le lancement officiel des 14 projets, marquant le début de nos efforts collectifs pour lutter contre l'insécurité alimentaire et promouvoir des chaînes de valeur agricoles durables sur le plan environnemental".

La diplomate européenne a souligné qu'il est important de reconnaître les défis urgents, en particulier la crise alimentaire mondiale qui est aggravée par des crises alimentaires prolongées ainsi que par de nouveaux chocs qui continuent d'affecter des millions de vies.

Selon Mme Uyarra, l'initiative devrait bénéficier à plus de 20 districts et 211 000 ménages au cours des trois ou quatre prochaines années.

"Le Rwanda a connu une amélioration significative de sa sécurité alimentaire" et, selon Olivier Kamana, secrétaire permanent du ministère de l'agriculture et des ressources animales, l'UE a été l'un des principaux partenaires du Rwanda dans le secteur de l'agriculture, notamment par le biais de projets d'aide budgétaire et d'assistance technique.

"Nous voulons que le projet contribue à la réduction des niveaux de sécurité alimentaire dans les régions respectives, en promouvant des chaînes de valeur culturelles durables sur le plan environnemental et en garantissant l'accès à la nourriture pour tous. La sécurité alimentaire reste une préoccupation essentielle pour les moyens de subsistance et le développement de la population et des agriculteurs rwandais", conclut M. Kamana.

