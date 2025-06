La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a déclaré qu'elle intensifierait les discussions avec les gouvernements de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda pour mettre fin aux conflits dans l'est de la RDC.

Depuis des années, les deux pays se rejettent mutuellement la responsabilité de l'insécurité dans l'est de la RDC, le président rwandais Paul Kagame accusant la RDC de soutenir les rebelles opposés à son gouvernement.

De son côté, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23, composé essentiellement de combattants de l'ethnie tutsie de la RDC.

Les rebelles ont repris les hostilités, affirmant que Kinshasa n'a pas honoré ses engagements passés de les réintégrer dans l'armée nationale.

Mission de maintien de la paix

Samedi, les chefs d'État de la SADC se sont réunis à Luanda, capitale de l'Angola, où ils ont adopté des stratégies pour le déploiement d'une mission de maintien de la paix en RDC.

Les États membres ont accepté de fournir des ressources, y compris des soldats, à la mission.

Lors du sommet extraordinaire organisé pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la SADC s'est déclarée préoccupée par l'escalade des hostilités dans cette région.

Les rebelles du M23 ont occupé de vastes étendues de terres dans l'est de la RDC, et de nouveaux combats ont récemment repris, entraînant des morts et des déplacements de population.

La SADC a souligné que la reprise des combats constituait une "violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu".

Fonds de paix de la SADC

Les États membres de la SADC ont également réfléchi à la mise place des ressources financières communes, dans le cadre du programme du Fonds pour la paix de la SADC, afin de soutenir les initiatives de paix dans l'est de la RDC et dans d'autres parties de l'Union.

Les questions électorales ont par ailleurs pris une place primordiale dans les discussions de la SADC qui souhaite que Madagascar et la RDC organisent des scrutins pacifiques en novembre et décembre, respectivement.

Les présidents Joao Lourenco (Angola), Felix Tshisekedi (RDC), Samia Suluhu Hassan (Tanzanie), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Hakainde Hichilema (Zambie) et Emmerson Mnangagwa (Zimbabwe) ont participé à ce sommet extraordinaire.

