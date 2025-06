Par Kudra Maliro

"Le Tchad suit avec la plus grande attention et inquiétude, la situation au Moyen Orient, notamment les vagues de violences meurtrières sans précédent dans la bande de Gaza", a indiqué le Ministère des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l’Etranger et de la Coopération Internationale dans un communiqué dont TRT Afrika a reçu une copie.

L'armée israélienne a intensifié ses attaques aériennes et terrestres sur la bande de Gaza, qui subit des frappes aériennes incessantes depuis l'offensive du Hamas le 7 octobre.

"Face à cette tragédie, le Tchad condamne la perte des vies humaines de nombreux civils innocents et appelle à un cessez-le-feu conduisant à une solution durable de la question palestinienne" , ajoute le communiqué de la diplomatie chadienne.

Le Chili et la Jordanie ont déjà rappelé leurs ambassadeurs, tandis que la Bolivie a rompu ses relations diplomatiques avec Tel-Aviv.

Au moins 9 488 Palestiniens, dont 3 900 enfants, ont été tués dans les attaques israéliennes depuis le 7 octobre, tandis que le nombre de victimes israéliennes s'élève à plus de 1 500, selon les chiffres officiels.

Les fournitures de base sont de plus en plus rares pour les habitants de Gaza en raison du siège israélien.

"En conséquence, nous décidons de rappeler notre Chargé d’Affaires en Israël pour consultations", conclut le communiqué.

