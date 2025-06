Au total, 770 Sénégalais ont été reconduits, par la route et sous la supervision des autorités mauritaniennes, vers leur pays, après une tentative d'émigration irrégulière.

Selon les autorités mauritaniennes et sénégalaises, parmi ces candidats à l'émigration figurent des femmes et des enfants en plus des hommes. Dans un communiqué publié dimanche et consulté par l'Agence de Presse Sénégalaise, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur précise que 13 autres citoyens sénégalais sont décédés sur le territoire mauritanien où ils ont été inhumés.

Lire aussi :

La SADC envisage des pourparlers entre la RDC et le Rwanda pour vaincre les rebelles

Les mariages de masse en plein essor au Nigeria

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, qui a présenté dans le même document les condoléances du gouvernement aux familles éplorées, a indiqué que ''ses services compétents ont commencé le rapatriement par la voie terrestre de ces compatriotes le samedi 04 novembre ''.

Les autorités sénégalaises ont également remercié les autorités mauritaniennes pour ‘’leur franche collaboration’’. Elles ont, par ailleurs, attiré l’attention des candidats à l’émigration irrégulière sur ''les dangers liés à ce phénomène'' tout en invitant les parents à sensibiliser davantage leurs enfants.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp