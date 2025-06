Le New York Times Magazine a forcé la rédactrice primée Jazmine Hughes à démissionner après que celle-ci a signé une lettre de soutien à la Palestine, ce que le média a qualifié de violation des "politiques éditoriales".

Jazmine Hughes a démissionné du magazine vendredi après avoir signé une lettre exprimant son soutien aux Palestiniens et protestant contre le siège de Gaza par Israël.

La démission de Jazmine Hughes a été annoncée par Jake Silverstein, rédacteur en chef du New York Times Magazine, dans un courriel adressé aux membres du personnel vendredi soir.

Lire aussi :

Aux quatre coins du monde, des milliers se rassemblent en soutien aux Palestiniens

Mauritanie : la sécurité dans le Sahel et la Corne de l'Afrique au menu d'une conférence de l'UA

"Bien que je respecte le fait qu'elle ait des convictions fortes, il s'agissait d'une violation manifeste de la politique du Times en matière de protestations publiques", a expliqué Jake Silverstein. "Cette politique, que je soutiens pleinement, est un élément important de notre engagement en faveur de l'indépendance" a-t-il ajouté.

La pétition signée par Hughes au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas a été publiée en ligne la semaine dernière par un groupe appelé Writers Against the War on Gaza (Écrivains contre la guerre à Gaza).

Vendredi, un collaborateur du même magazine qui avait également signé la lettre, Jamie Lauren Keiles, a déclaré qu'il ne contribuerait plus à sa publication.

Jamie Lauren Keiles a déclaré sur X qu'il s'agissait d'une "décision personnelle concernant le type de travail qu'il veut être en mesure de faire".

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp