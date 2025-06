Khumbudzo Ntshavheni, ministre au cabinet du président Cyril Ramaphosa, a déclaré ce lundi lors d'un point de presse que tout le personnel diplomatique à Tel-Aviv serait rappelé à Pretoria pour des consultations, sans donner plus de détails.

La position de l'Afrique du Sud concernant le conflit armé entre Israël et la Palestine ne souffre d'aucune équivoque.

Au cours d'un autre point de presse il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères sud-africain, Nal edi Pandor a déclaré que le gouvernement était"extrêmement préoccupé par ''la poursuite des meurtres d'enfants et de civils innocents dans les territoires palestiniens'' estimant que la réponse d'Israël à l'attaque surprise palestinienne du 7 octobre dernier ''est devenue une punition collective".

"Nous avons estimé qu'il était important de signaler la préoccupation de l'Afrique du Sud tout en continuant à appeler à une cessation globale (des hostilités)" avait déclaré Nal edi Pandor.

Les combats font rage dans la bande de Gaza depuis que les militants du Hamas ont lancé, le 7 octobre, une attaque sans précédent à travers la frontière entre le territoire et Israël.

Plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées en Israël depuis cette attaque.

En réponse, Israël a bombardé sans relâche Gaza et envoyé des troupes au sol. Le ministère de la Santé du territoire palestinien dirigé par le Hamas a déclaré que plus de 9 700 personnes avaient été tuées, principalement des civils, majoritairement des femmes et des enfants.

Pretoria soutient depuis longtemps la cause palestinienne, le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), l'associant souvent à sa propre lutte contre l'apartheid.

Pandor avait déjà déclaré que le rappel des diplomates était une "pratique normale", ajoutant que les envoyés feraient un "exposé complet" de la situation au gouvernement, qui déciderait alors s'il peut apporter une aide ou si une "relation continue est réellement en mesure d'être maintenue" avec Israël.

Dans une vidéo postée sur X le 15 octobre dernier, le président sud-africain avait exprimé sa solidaire avec le peuple palestinien, appelant à la fin des représailles israéliennes.

