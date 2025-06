Par Abdulwasiu Hassan

Que fait Bukayo Saka lorsqu'il ne déchire pas la pelouse des Emirats avec ses tours et ses feintes ? Il s'associe à une association caritative pour financer des opérations chirurgicales qui changeront la vie d'enfants au Nigeria, d'où ses parents ont émigré à Londres.

Prenons le cas de Jay-Jay Okocha, le légendaire joueur nigérian qui, comme l'a dit son ancien coéquipier au PSG, Ronaldinho, "a fait en sorte que le football l'écoute". De retour dans son pays, Okocha exploite l'attrait du beau jeu pour sensibiliser à l'importance de l'éducation et de la paix.

Lire aussi

Les mariages de masse en plein essor au Nigeria

Le Nigeria lance des appels à Israël d'autoriser l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza

Journée mondiale de l'épargne : Comment épargner en changeant d'état d'esprit

Victor Osimhen, l'enfant de Lagos devenu l'attaquant le plus mortel des Super Eagles et le pilier de Naples, va plus loin : il veut aider les personnes handicapées dans toute l'Afrique. "Si vous n'avez pas de jambe, nous vous en créerons une nouvelle. S'il s'agit d'un bras, nous vous en créerons un nouveau", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé au Nigeria en mars dernier.

Vague déferlante

Ces derniers temps, le Nigeria a connu une vague d'émigration sans précédent, les professionnels de la classe moyenne qui se débrouillaient déjà bien dans le pays étant les plus nombreux. Le "Japa", qui signifie dans le jargon local s'installer dans un autre pays, a fait fureur l'année dernière.

Le ministre nigérian de l'intérieur, Olubunmi Tunji-Ojo, citant l'Agence des Statistiques de l'Enseignement Supérieur, indique que 99 985 étudiants nigérians se sont rendus au Royaume-Uni au cours des cinq dernières années.

Alors que le pays le plus peuplé d'Afrique continue d'être confronté à des problèmes de développement, sa diaspora en plein essor peut lui apporter l'aide dont il a besoin.

Marquer les esprits

De Ngozi Okonjo Iweala, directrice générale de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), à Amina J. Mohammed, directrice générale adjointe des Nations Unies ; du secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, au président de la Banque Africaine de Développement, Akinwumi Adesina, la diaspora nigériane s'impose dans le monde entier. Et son succès déteint sur la plus grande économie d'Afrique.

Les envois de fonds de la diaspora du pays, les plus importants d'Afrique subsaharienne, s'élevaient à 21,9 milliards de dollars américains en 2022, selon le président Bola Ahmed Tinubu. Un chiffre remarquable, si l'on considère qu'il ne représente qu'environ la moitié du budget national de 39,9 milliards de dollars que le prédécesseur de Tinubu, Muhammadu Buhari, a présenté en 2021.

Le meilleur de la culture

Selon les analystes, l'une des raisons pour lesquelles la plupart des Nigérians réussissent à l'étranger est qu'ils font partie de ce que le pays a de mieux à offrir en termes de talent. "Ces émigrants sont soit déjà expérimentés, soit talentueux dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. En outre, ils travaillent dur", explique à TRT Afrika le Dr Yakubu Musa Wudil, professeur adjoint à I'Université King Fahad du Pétrole et des Minéraux.

Kamal Tasiu Abdullahi, doctorant en économie à I'Université d'Istanbul, estime que la fantastique éthique de travail de la diaspora joue un rôle clé dans leur attitude positive à l'égard du travail.

"Ayant grandi au Nigeria, beaucoup d'entre nous ont été exposés à divers obstacles, allant des problèmes d'infrastructure du pays aux énormes attentes sociales. Cela nous rend plus forts et plus résistants. Il nous est donc facile de nous adapter, de nous imposer et de prospérer lorsque nous sommes confrontés à des défis uniques dans d'autres pays", explique-t-il.

Les retombées potentielles

Certains analystes estiment que le Nigeria doit encore exploiter pleinement le potentiel de sa diaspora et transformer son exode professionnel en une bénédiction. "Je pense que le gouvernement n'est pas à la hauteur dans ce domaine. Tout pays sérieux sait que sa diaspora est son atout", déclare M. Wudil.

Le Nigeria peut tirer parti de l'expérience et des connaissances de sa diaspora, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de l'industrie, ajoute-t-il.

Le Dr Ishaka Shitu Al-Mustapha, un Nigérian basé au Royaume-Uni, explique à TRT Afrika que le Nigeria doit formaliser la structure des transferts de fonds de la diaspora pour inciter la communauté à réinjecter de l'argent dans l'économie et créer une plateforme d'investissement stable pour que d'autres personnes suivent le même chemin.

M. Abdullahi estime que Lagos peut encourager l'esprit d'entreprise des rapatriés grâce à des avantages fiscaux, un meilleur accès au financement et la suppression des obstacles réglementaires.

"Le gouvernement peut émettre des obligations de la diaspora, qui exploitent la ferveur patriotique des expatriés et aident ainsi à lever des fonds pour développer des projets d'infrastructure, concernant les routes, l'électricité et la connectivité Internet", explique-t-il.

Cela permettrait de restaurer la confiance de la diaspora dans le gouvernement et d'attirer davantage de Nigérians au pays.

Efforts privés

De nombreux expatriés nigérians ont déjà joué un rôle en aidant leurs compatriotes restés au pays, individuellement ou en groupe. L'un de ces groupes, Arewa Youth Mentorship, vise à combler le manque d'informations sur les "opportunités en matière d'emploi et de bourses d'études".

Le programme utilise des plates-formes numériques pour informer les personnes, principalement des diplômés et des étudiants de premier cycle, des possibilités de développement dans leur pays d'origine.

"Nous avons maintenant plus de 100 jeunes qui ont obtenu des bourses complètes ou partielles pour étudier dans différents pays, y compris les États-Unis, l'Arabie Saoudite et la Chine", a déclaré M. Wudil.

John Utaka, ancien attaquant des Super Eagles et actuellement entraîneur des jeunes à Montpellier, a déclaré lors de la présentation de sa fondation qui offre des bourses à de jeunes talents du football : "Je pense qu'il est essentiel de rendre à la société ce qu'elle m'a donné, car j'étais dans le système avant de partir à l'étranger.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp