Par Charles Mgbolu

ART X, un événement d'une semaine qui s'est achevé dimanche dans la ville nigériane de Lagos, a présenté quelques-uns des plus brillants esprits de l'art contemporain d'Afrique et de sa diaspora.

Cette année, plus de 120 artistes de 40 pays ont présenté leurs œuvres dans 30 galeries.

Selon les organisateurs, l'événement a permis à un grand nombre d'artistes émergents d'apprendre auprès d'artistes confirmés et expérimentés tels que El Anatsui, Wangechi Mutu, Njideka Akunyili-Crosby, Yinka Shonibare CBE et Hank Willis Thomas.

Dans son discours, la fondatrice Tokini Peterside-Schwebig a déclaré que la plateforme, qui en est à sa huitième édition, vise à montrer et à soutenir l'art contemporain d'Afrique et de sa diaspora.

"Il s'agit d'un événement culturel unique qui dépasse les limites des foires d'art traditionnelles et offre plusieurs jours d'expériences et d'événements artistiques dynamiques", a-t-elle déclaré.

Depuis ses débuts en 2016, ART X s'est développé pour accueillir des galeries et des artistes du monde entier et est devenu célèbre pour son programme ambitieux, qui comprend Art X Talks - une série de tables rondes animées.

Art X Live ! est également un événement musical spécial dans le cadre du programme d'une semaine qui propose des collaborations entre certains des artistes et musiciens les plus prometteurs du continent africain, ainsi que des présentations et des projets interactifs spécialement conçus à cet effet.

"C'est un endroit où nous pouvons toucher les racines de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir à l'avenir", a déclaré Mme Tokini.

"Je veux que les gens apprennent à vivre dans l'instant présent et à capturer ces moments que nous pourrons toujours revivre grâce à ces documentations", a déclaré Chigozie Obi, lauréat du prix Art X 2021, lors du programme de cette année.

"Il y a beaucoup de structures de soutien qui se développent dans le domaine de l'art et il y a maintenant plus de galeries", a déclaré un conservateur d'art ougandais, Daudi Karungi, lors de l'événement. "Je pense que la croissance de l'écosystème est très importante", a-t-il ajouté.

Afin d'encourager les artistes émergents, un concours est organisé lors de l'événement pour récompenser deux artistes ayant présenté les œuvres les plus créatives, qui repartiront avec 10 000 dollars.