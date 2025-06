Par Hadil Louz

La peur constante de la perte est vraiment insupportable. Depuis le 7 octobre, ma vie, ainsi que celle de ma famille à Gaza, a été bouleversée, et il ne semble pas y avoir de perspective de cessez-le-feu en vue.

Toute ma famille immédiate et élargie réside à Gaza, la majorité vivant dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Ils ont été contraints d'évacuer vers le sud de la bande de Gaza en réponse aux ordres d'évacuation d'Israël. Cependant, aucun endroit de Gaza n'est sûr.

Cela fait cinq ans que je suis en exil, que je poursuis ma maîtrise et que je travaille actuellement à l'obtention de mon doctorat. En raison des restrictions de voyage et du blocus imposé à Gaza depuis 2007, je n'ai pas eu l'occasion de me rendre à Gaza depuis mon arrivée au Royaume-Uni en 2018.

Pendant mon séjour au Royaume-Uni, j'ai vécu trois agressions israéliennes à une distance considérable de ma famille.

L'une s'est produite le 21 mai 2021, une autre le 9 mai 2023, et la plus récente, qui a commencé le 7 octobre 2023, est la plus violente et la plus brutale de toutes.

Une souffrance inimaginable

J'ai survécu à trois guerres lorsque j'étais à Gaza, mais je n'aurais jamais imaginé qu'être loin de ma famille serait encore plus pénible et traumatisant que d'être avec eux sous les bombardements, confrontés au même sort.

Chaque guerre m'a laissé dans un état de peur, mais celle-ci m'a plongé dans un profond sentiment d'indignation, de colère, d'angoisse, de douleur, de chagrin et de choc.

Cette escalade ne ressemble à aucune autre, et aucun Palestinien ne sera plus jamais le même après avoir subi cette terrible agression aveugle.

Cette guerre particulière vise à forcer le déplacement, ressemblant à une nouvelle Nakba (Catastrophe), puisque les responsables israéliens suggèrent de quitter Gaza et de s'installer dans la péninsule du Sinaï.

La première Nakba a eu lieu en 1948 et, depuis lors, de nombreux Palestiniens n'ont jamais pu rentrer chez eux. Cette guerre vise également à mener des attaques génocidaires délibérées, des meurtres brutaux d'enfants, la dépossession, la déshumanisation de notre peuple et une campagne malveillante de désinformation.

Les campagnes médiatiques de propagande et de désinformation, y compris celles menées au Royaume-Uni, m'ont profondément inquiété.

Des politiciens partiaux

De nombreux Palestiniens comme moi se sentent en danger face à la censure et à la suppression croissantes de la liberté d'expression et à la narration biaisée.

La majorité des titres des médias britanniques, qu'ils soient affichés dans les métros, les rues, les gares ou en ligne, se concentrent essentiellement sur le récit israélien, en reconnaissant à peine les pertes palestiniennes et leurs souffrances inimaginables.

C'est comme si les médias britanniques légitimaient involontairement le génocide de mon peuple. Bien que les massacres perpétrés contre les Palestiniens de Gaza soient retransmis en direct à la télévision, les médias britanniques persistent à présenter un récit unilatéral dans leur couverture, avec un langage inadéquat.

Les attaques aveugles des Israéliens devraient également être soulignées, et nos perspectives, nos besoins et nos témoignages devraient recevoir l'attention qu'ils méritent. Depuis le 7 octobre, la plupart des hommes politiques britanniques ont souligné leur position unilatérale à l'égard d'Israël, adoptant le slogan "Nous sommes aux côtés d'Israël" comme position inébranlable du Premier ministre, Rishi Sunak.

Lors de sa visite en Israël, il a exprimé son chagrin, sa solidarité et son soutien inconditionnel, sans condamner la brutalité inégalée, les attaques aveugles et la lutte incessante qu'endure mon peuple à Gaza à la suite de cette guerre.

Notamment, il n'a même pas demandé aux représentants du Royaume-Uni à l'ONU d'appeler à un cessez-le-feu, une mesure essentielle pour sauver des vies et mettre fin à la violence.

Tragiquement, plus de sept mille Palestiniens, dont trois mille enfants, ont perdu la vie. Sunak persiste à affirmer qu'il s'agit du "droit d'Israël à se défendre", balayant du revers de la main les violations du droit international qu'Israël est accusé d'avoir commises au cours de ce conflit et qui ont affecté de manière disproportionnée des civils innocents.

Alors qu'il "exhorte" parfois Israël à respecter le droit international dans ses réponses, des milliers de massacres, éliminant des familles entières à Gaza, se poursuivent sans relâche.

Pour ajouter à la complexité de la situation, Suella Braverman, ministre de l'intérieur, a écrit le 10 octobre 2023 une lettre aux chefs de police d'Angleterre et du Pays de Galles, demandant à la police d'utiliser "toute la force de la loi" contre les manifestations de soutien au "Hamas", mais cela implique en fait tout soutien à la Palestine.

Au-delà de la catastrophe

Il s'agit notamment de hisser le drapeau palestinien, ce qui est considéré comme une forme de "harcèlement" à l'égard de la communauté juive, ainsi que de manifester par des chants appelant à la libération de la Palestine.

En outre, l'approche de Braverman semble être unilatérale, rassurant et solidarisant principalement la communauté juive de Londres, sans tenir compte de la communauté diasporique palestinienne, qui fait également partie intégrante du Royaume-Uni.

Cela a créé un sentiment d'inégalité, où nous nous sentons traités comme si nous étions moins dignes de jouir de la dignité humaine et des droits fondamentaux.

Par exemple, un de mes amis qui est récemment arrivé au Royaume-Uni en provenance de Palestine via la Jordanie, sur un vol transportant des passagers palestiniens, jordaniens et israéliens, a remarqué un panneau à l'aéroport offrant un soutien en matière de santé mentale exclusivement aux Israéliens, sans tenir compte de l'immense douleur et de la souffrance vécues par les Palestiniens.

Ce qui se passe à Gaza dépasse le mot "catastrophique". Un de mes amis qui vit à Gaza a récemment tweeté : Le terme "catastrophique" ne rend plus compte de la réalité à Gaza. Des tonnes d'explosifs pleuvent sur nous jour et nuit. Nous avons subi toutes les formes de pertes imaginables.

Des familles anéanties

Le ciel de notre ville n'est plus reconnaissable, sa terre est désormais grise, entachée du sang de ceux qui ont péri. Le silence prévaut, le choc est gravé sur tous les visages. Chaque mot prononcé pourrait être le dernier, et chaque appel apporte un nouvel adieu."

Sa description poignante résume la triste réalité sur le terrain. J'ai entendu d'innombrables récits poignants de personnes vivant là-bas, et ma propre famille a perdu cinq de ses membres, dont la femme de mon cousin et ses quatre enfants. Des amis, y compris ceux qui résident au Royaume-Uni, ont perdu toute leur famille.

Ceux d'entre nous qui font partie de la diaspora appellent avec ferveur à un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour mettre fin a ce cycle incessant de violence. Nous avons déjà perdu trop d'êtres chers et nous ne pouvons pas supporter d'autres pertes.

En outre, nos chers souvenirs d'enfance s'érodent, alors que l'essence même de la région subit une profonde transformation en raison des bombardements incessants, qui détruisent les infrastructures fondamentales et les Institutions éducatives, culturelles et médicales essentielles.

Rester déterminés

C'est pourquoi, avec d'autres Palestiniens de Gaza, je milite ardemment pour un cessez-le-feu.

Les jeunes Palestiniens de la diaspora ont publié une déclaration exhortant la communauté internationale et les peuples libres du monde à agir rapidement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, du rétablissement urgent de l'eau, de la nourriture, du carburant, des fournitures médicales et de l'aide humanitaire, ainsi que de la facilitation du passage sûr des blessés et des personnes gravement malades ayant un besoin urgent de soins médicaux.

En outre, pour les Palestiniens au Royaume-Uni, j'ai personnellement besoin de me sentir en sécurité, que nos souffrances soient reconnues, notre histoire correctement racontée et notre traumatisme pris en compte.

Pourquoi notre statut de Palestiniens devrait-il diminuer notre droit à la sérénité et à la dignité ?

Être Palestinien ne devrait pas nous dissuader d'exprimer nos opinions, de partager notre douleur ou de manifester notre solidarité avec notre peuple par divers moyens, que ce soit en levant le drapeau palestinien ou en portant des vêtements avec des symboles palestiniens.

L'auteur, Hadil Louz, est une doctorante palestinienne au Royaume-Uni.

Clause de non-responsabilité: Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika