Le Canada a interrompu les activités de son ambassade au Nigeria jusqu'à nouvel ordre et a émis un avertissement contre les voyages non essentiels dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, rejoignant ainsi les États-Unis et le Royaume-Uni.

Une enquête a été ouverte après l'explosion qui a fait deux morts lundi à l'ambassade, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Les pompiers ont déclaré qu'un réservoir à l'intérieur d'un générateur de bâtiment avait explosé, tuant deux hommes qui travaillaient pour la société gérant le générateur. Deux autres personnes ont été blessées dans l'explosion et doivent être soignées.

"Nous pouvons confirmer qu'il y a eu une explosion à notre haut-commissariat au Nigeria. Le feu est éteint et nous nous efforçons de faire la lumière sur les causes de cette situation", a déclaré Mme Joly sur X.

Le haut-commissariat du Canada n'a pas commenté l'incendie, mais a indiqué dans un message sur le site de médias sociaux X qu'il avait "suspendu temporairement ses activités jusqu'à nouvel ordre".

Le porte-parole du président nigérian Bola Tinubu a déclaré qu'il y avait eu des morts et des blessés dans l'incendie, mais n'a pas donné de chiffres, selon un communiqué.

Conseils aux voyageurs

L'ambassade a émis un avis de voyage, mettant en garde contre les voyages non essentiels au Nigeria, y compris à Abuja, la capitale, "en raison de la situation sécuritaire imprévisible dans l'ensemble du pays et du risque important de terrorisme, de criminalité, d'affrontements intercommunautaires, d'attaques armées et d'enlèvements".

M. Tinubu, préoccupé par le redressement de l'économie, n'a pas encore expliqué comment il comptait s'attaquer à l'insécurité généralisée dans le pays, notamment à l'insurrection qui sévit depuis longtemps dans le nord-est et aux enlèvements avec demande de rançon dans le nord-ouest.

Vendredi, les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré qu'il existait une "menace élevée pour les grands hôtels des grandes villes du Nigeria" et ont déconseillé aux voyageurs de se rendre dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Les pays occidentaux présents au Nigeria émettent régulièrement des avertissements aux voyageurs, que le gouvernement rejette souvent parce qu'ils ne sont pas fondés.

