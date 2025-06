Le célèbre chef irlandais Alan Fisher a détrôné la Nigériane Hilda Baci de son record du plus long marathon culinaire individuel, avec un temps de 119 heures et 57 minutes.

Ce record dépasse de plus de 24 heures le précédent détenu par Baci, indique Guinness World Record dans un message publié sur X mardi.

Fisher, qui possède un restaurant au Japon, a également battu le record du plus long marathon de cuisson (individuel) avec un temps de 47 heures et 21 minutes.

La précédente détentrice du record de cuisson était l'Américaine Wendy Sandner, avec un temps de 31 heures et 16 minutes, précise GWR.

Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'Alan a enchaîné les deux tentatives, ce qui signifie qu'il a travaillé dans la cuisine pendant plus de 160 heures, avec un peu plus d'un jour de repos entre les deux", écrit GWR.

Hilda a manifesté son soutien

Félicitations à Alan Fisher ! 119 heures et 57 minutes, c'est un énorme exploit, et je lui souhaite le meilleur en tant que nouveau détenteur du record du monde", a-t-elle écrit sur X.

Je suis tellement heureuse d'avoir détenu un record aussi prestigieux et profond que je serai à jamais honorée et reconnaissante pour tout l'amour et le soutien que vous m'avez apportés", a-t-elle ajouté.

Briser le record de Hilda

Alan raconte qu'il a appris l'existence du record du plus long marathon de cuisine en mars, alors qu'il participait au festival "I Love Ireland" à Tokyo.

Pendant une pause, il a fait des recherches sur Internet pour découvrir que le record était alors détenu par Lata Tondon (Inde) avec un temps de 87 heures et 45 minutes. Puis, en mai, Alan s'est rendu compte que Hilda Baci avait porté le record à 93 heures et 11 minutes.

Alan explique qu'il a décidé de tenter de battre le record à la suite de ses propres frustrations, alors que son restaurant peinait à se remettre de l'impact de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné l'annulation d'un grand nombre de réservations.

Selon lui, les exploits de Lata et Hilda l'ont incité à insuffler un peu de positivité dans sa vie.

