Le phénomène climatique El Niño amplifie les précipitations de la saison des pluies dans la Corne de l'Afrique, avec des conséquences également dévastatrices en Ethiopie (20 morts) et au Kenya (15 morts).

En Somalie, déjà frappée depuis 2020 par une sécheresse inédite depuis 40 ans, les inondations touchent notamment le sud-ouest du pays.

"Nous avions prédit que cette situation allait se produire. La catastrophe a jusqu'à présent touché environ 850.000 personnes et 29 personnes ont été tuées tandis que 300.500 ont été déplacées", a déclaré le président de l'Agence somalienne de gestion des catastrophes (SODMA), Mohamed Moalim Abdullahi, lors d'une conférence de presse.

Un précédent bilan donné samedi par l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha) faisait état de 14 morts.

Les autorités et organisations humanitaires sont également lancées "dans une course contre la montre pour évacuer jusqu'à 2.400 personnes cernées par la montée des eaux de crue à Luuq", dans le sud-ouest du pays, a affirmé mercredi Ocha sur "X" (ex-Twitter).

La Somalie, dont la majorité des 17 millions d'habitants vit de l'élevage et de l'agriculture, est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, subissant des phénomènes météorologiques extrêmes, avec une fréquence et une intensité accrues.

El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et des fortes pluies dans d'autres, devrait se prolonger jusqu'en avril, a annoncé mardi l'Org anisation météorologique mondiale (OMM).

Ce phénomène météorologique a déjà fait des ravages dans l'est de l'Afrique.

D'octobre 1997 à janvier 1998, de gigantesques inondations, à la suite de pluies torrentielles causées par El Niño, avaient fait plus de 6.000 morts dans cinq pays de la région.

En Somalie, où le fleuve Juba avait connu une crue meurtrière, au moins 1.800 personnes avaient été tuées et 230.000 sinistrées. En Éthiopie, plus de 300 personnes étaient mortes et 130.000 déplacées.

D'octobre à novembre 2006, des inondations provoquées par des pluies inhabitue lles pour la saison avaient causé la mort de plus de 140 personnes en Somalie, victimes des eaux, des crocodiles ou d'une épidémie de malaria.

