Par Sylvia Chebet

Peter Muchui a appris à ses dépens les conséquences de l'omission de son traitement. Il a pris 16 comprimés par jour pendant 18 mois après avoir contracté une tuberculose multirésistante (TB-MR) potentiellement mortelle.

Quelques mois après avoir reçu un certificat de bonne santé, une pénurie de médicaments contre la tuberculose a frappé les hôpitaux du Kenya. Alors qu'il songe à ce qui aurait pu se passer, Muchui ne peut s'empêcher de reconnaître la chance qu'il a eue de survivre.

"À l'heure où nous parlons, il n'y a pas de médicaments. Vous pouvez imaginer qu'une personne qui suit un traitement de six mois ne soit pas traitée, ne serait-ce qu'une journée. Le système de cette personne a automatiquement créé une tuberculose multirésistante", explique Muchui, aujourd'hui ambassadeur de la lutte contre la tuberculose, à TRT Afrika.

Ayant parcouru 15 des 47 comtés du Kenya et interagi avec les patients, les médecins et le personnel soignant, il sait exactement où les choses tournent mal.

"Je crée des groupes WhatsApp dans chaque comté que je visite. Tous ces groupes rapportent la même chose : il n'y a pas de médicaments contre la tuberculose. Il n'y a pas de médicaments contre la tuberculose", explique Muchui.

Il craint que certains des patients actuellement sous traitement aient développé une résistance aux médicaments en raison de problèmes d'approvisionnement.

"Nous n'avons pas de réponse claire à la question de savoir pourquoi nous manquons de médicaments essentiels contre la tuberculose. Je sais où la chaussure se coince et comment elle se coince. Cela me fait mal de savoir que nous risquons de perdre des vies à cause de cela", déplore-t-il.

Une attaque sur plusieurs fronts

Un patient développe une tuberculose multirésistante lorsque son organisme devient résistant à la première ligne de traitement, ce qui l'expose à un risque sérieux de souche ultrarésistante, ou tuberculose ultrarésistante.

Cette dernière maladie s'enracine lorsque le système rejette également la deuxième ligne de médicaments. La pharmacorésistance au traitement de la tuberculose est principalement causée par des interruptions de traitement, l'événement le plus indésirable pour les patients et un défi monumental pour les médecins.

Muchui se souvient qu'il a arrêté son traitement en 2017, deux semaines après l'avoir commencé.

Sa raison ? "Je me sentais bien", dit-il, en s'interrogeant rétrospectivement sur la folie de sa décision.

À son insu, le corps de Muchui avait alors basculé dans le monde difficile de la tuberculose multirésistante. "La maladie m'a frappé de plein fouet. Je perdais du poids (de 65 kg à 45 kg) tous les jours. Mon lit était trempé de sueur chaque matin ; on pouvait extraire de l'eau de ma literie", raconte-t-il.

Au lieu des trois comprimés par jour qui lui avaient été prescrits au départ, Muchui a vu sa dose de médicaments multipliée par plus de cinq. Il a également eu besoin d'une injection quotidienne pendant six mois, pour laquelle il a engagé un clinicien de son quartier de Kasarani, dans la banlieue de Nairobi.

"J'avais mal à cause des injections ; je ne pouvais même pas dire si c'était le côté gauche ou le côté droit qui avait été piqué la veille. Je dormais pendant au moins deux heures après la prise du médicament", raconte Muchui.

Après avoir terminé son cycle d'injections six mois plus tard, il a inexplicablement interrompu le traitement par voie orale. Cette erreur l'a ramené à son point de départ. Ce diplômé en ingénierie a dû fermer son commerce de vêtements d'occasion. Une réalité douloureuse pour cet homme d'une trentaine d'années qui venait de devenir père.

"J'ai renoncé à la vie. Mes parents m'ont emmené voir d'autres spécialistes et m'ont même fait faire des prières spéciales, mais ma santé continuait à se détériorer. Finalement, j'ai repris mes esprits et je me suis rappelé que j'avais une famille à nourrir et une fille à élever", raconte-t-il.

Lorsqu'il est retourné à la clinique, le médecin lui a expliqué que la durée du traitement devait être doublée. "Chaque jour, pendant 18 mois, j'ai pris 16 comprimés à 11 heures précises. Si je devais voyager, je devais me filmer en train de prendre les comprimés et l'envoyer à mon médecin", explique Muchui.

Il a été déclaré exempt de tuberculose en décembre 2022. Après avoir combattu la maladie pendant près de cinq ans, il est devenu un combattant de la tuberculose.

Les défis du traitement

Le passage d'un traitement antituberculeux normal à un traitement contre la tuberculose multirésistante est difficile, comme en témoignerait Muchui. Les médecins affirment que les taux d'échec sont plus élevés chez les patients qui développent une résistance. La pénurie actuelle de médicaments fait craindre à Muchui ce que la combinaison de ces facteurs pourrait entraîner.

"Dans les deux ou trois mois à venir, où en sera le Kenya", déclare-t-il. "Et dire que nous nous sommes battus pour éliminer la tuberculose d'ici 2030."

Le dernier rapport mondial sur la tuberculose publié par l'OMS le 11 novembre montre qu'environ 10,6 millions de personnes ont été diagnostiquées avec la maladie dans le monde en 2021, contre 10,1 millions en 2020, inversant ainsi de nombreuses années de lent déclin. Selon l'OMS, la pandémie a eu un impact négatif sur l'accès au diagnostic et au traitement de la tuberculose et sur la charge de morbidité liée à cette maladie.

"Les progrès réalisés jusqu'en 2019 ont été ralentis, bloqués ou inversés, et les objectifs mondiaux en matière de tuberculose ne sont pas sur la bonne voie", indique le rapport.

L'impact le plus évident a été une réduction substantielle du nombre de patients nouvellement diagnostiqués avec la tuberculose en 2020 et 2021, ce qui suggère une augmentation du nombre de personnes atteintes de tuberculose non diagnostiquée et non traitée.

En 2021, le nombre estimé de décès causés par la tuberculose était plus de deux fois supérieur à celui causé par le VIH/sida.

"Dans peu de temps, la tuberculose pourrait redevenir la principale cause de décès dans le monde à cause d'un seul agent infectieux, remplaçant le COVID-19", indique le rapport de l'OMS.

L'inversion des progrès en ce qui concerne le nombre de personnes sous traitement signifie que les objectifs mondiaux fixés lors de la réunion de haut niveau des Nations unies sont de plus en plus hors de portée.