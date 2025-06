Les forces armées burkinabè semblent sur une bonne dynamique au regard du succès enregistré lors des opérations menées dans la zone des trois frontières (Burkina Faso, Mali, Niger), des succès largement relayés par la prese locale.

Pour l'opération de mercredi, l'armée burkinabè, grâce notamment à ses vecteurs aériens, a intensifié les frappes sur la commune de Soum-Bellah, dans la province du Soum, près de la frontière avec le Mali.

L'agence d'information du Burkina précise que lors de l'opération de mercredi, les vecteurs aériens ont attendu que des terroristes se regroupent dans une bourgade abandonnée, avant de les neutraliser.

Les raids ont neutralisé les terroristes et détruits leurs logistiques, selon la même source.

Lire aussi :

Le Burkina Faso et le Niger neutralise des centaines terroristes dans la zone des trois frontières

Si le ghetto de Varsovie en 1943 a été le théâtre d'un soulèvement et non d'un acte de terrorisme, il en va de même pour Gaza en 2023

À Inata, dans la même provınce, d'autres terroristes qui se concertaient sous des arbres aux abords d’une route, ont, eux aussi, été mis hors d'état de nuire.

Aux alentours de la localité de Padema, une localité de la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso, d'autres terroristes ont été tués, selon l'armée burkinabè.

Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique (EI), qui ont fait plus de 17.000 morts civils et militaires et plus de deux millions de déplacés internes.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp