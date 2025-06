Des dizaines de Marocains ont participé mercredi à un rassemblement dans la capitale Rabat pour protester contre le soutien des pays occidentaux à Israël et manifester leur sympathie aux Palestiniens de Gaza.

Le rassemblement a été organisé par des groupes locaux pro-palestiniens, dont l'Initiative marocaine pour le soutien et la victoire et le Groupe d'action pour la Palestine.

Au cours du rassemblement, les participants ont brandi des banderoles appelant à mettre fin à la normalisation entre le Maroc et Israël et à fermer le bureau de liaison israélien à Rabat. Le Maroc a normalisé ses liens avec Israël en décembre 2020.

Presque tous les jours, les villes marocaines ont été le théâtre de rassemblements et de manifestations de solidarité avec le peuple palestinien et de protestation contre l'attaque israélienne sur Gaza.

Le Maroc est le quatrième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël en 2020, après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, ce qui porte à six le nombre total de pays arabes ayant des relations avec Israël, l'Égypte et la Jordanie ayant déjà conclu des traités de paix complets avec Israël, respectivement en 1979 et 1994.

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes sur la bande de Gaza depuis que le groupe de résistance palestinien du Hamas a lancé une attaque transfrontalière le 7 octobre. Au moins 10 569 Palestiniens ont été tués, dont 4 324 enfants et 2 823 femmes. Le bilan israélien, quant à lui, s'élève à près de 1 600 morts, selon les chiffres officiels.

