"Trois parmi ces hommes armés ont été grièvement blessés au cours de ces échanges de tirs" rapporte la radio onusienne en RDC, Radio Okapi, citant des sources sécuritaires.

Les mêmes sources indiquent que ces assaillants ont attaqué en premier la position de l’armée en représailles à leur interdiction de circuler avec leurs armes et autres effets militaires.

Ce jeudi matin, un mouvement d’une centaine des miliciens de la CODECO a été observé dans leur Bastion de Lobu et Bbali au nord de Libi dans le secteur de Walendu Pitsi, note encore la radio onusienne.

Selon plusieurs sources, ils voulaient venger leurs camarades grièvement blessés au cours d’accrochages avec les FARDC à Zanje.

Dans leur fuite, ces hommes armés ont incendié six maisons en paille et perturbé la circulation sur l’axe Libi-Dhera et Nyoka sur la route nationale numéro 27.

La Coopérative pour le développement du Congo est une faction armée active dans le conflit d'Ituri. Le groupe est formé dans les années 1970.