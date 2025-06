Par Charles Mgbolu

Le genre musical Afrobeats est de plus en plus populaire dans le monde entier, ses stars remportant des Grammy Awards, bénéficiant d'une diffusion massive à l'étranger et effectuant des tournées mondiales à guichets fermés.

Les musiciens nigérians ont conclu des contrats lucratifs avec les plus grands labels de musique et se sont associés à des stars internationales.

Mais leur succès mondial est aujourd'hui une source de controverse dans leur pays, où les organisateurs d'événements et les fans les accusent de trahison pour avoir insisté sur le fait d'être payés en dollars américains pour des spectacles locaux.

L'origine de la controverse est double : D'une part, l'économie nigériane traverse une période difficile. D'autre part, de nombreux fans estiment que les concerts locaux devraient être l'occasion pour les musiciens de rendre à leur base qui les a soutenus pendant leurs années de formation.

Succès financier

L'idée est que les stars ont déjà réussi à s'imposer sur le plan financier grâce à leur exposition internationale.

Le DJ local Oladotun Ojuolape Kayode, plus connu sous le nom de Do2dtun, a déclenché la polémique en affirmant que le fait d'insister sur le paiement en dollars américains coupait les musiciens de leurs fans locaux.

"Vous faites maintenant payer vos propres fans en dollars. Vous oubliez le lien que cet art crée entre vous et votre peuple? C'est assez étrange et bizarre", a-t-il écrit sur X, ex-Twitter.

Son message a suscité un flot de réactions de la part des fans, qui ont fait part de leurs expériences et de leurs déceptions.

Un fan, @gbana_producer, a rappelé aux artistes l'époque où ils dépendaient fortement des Nigérians pour les vues en streaming avant de devenir des célébrités mondiales.

Au début de la célébrité

''Les artistes afrobeats d'aujourd'hui qui grandissent avec des fans nigérians et atteignent la scène internationale voient les étrangers payer plus et commencent à dénigrer les Nigérians qui leur ont donné leur renommée initiale'', a-t-il écrit sur X.

"Ils ne font même plus de spectacles ici", a écrit un autre Kaybest sur X.

Dotun avait une réponse à cela.

'' Cela a commencé il y a deux ans. Maintenant, c'est pire. Les entreprises ont annulé leurs fêtes de fin d'année ; les promoteurs de spectacles ne peuvent pas payer, sauf à blanchir de l'argent et à ne pas s'attendre à des bénéfices".

"On n'en a jamais de l'argent. Hypeman et DJ, veuillez ajuster vos grilles de tarifs. Il est temps de cuisiner et de nettoyer. Merci à nos merveilleux musiciens d'avoir été si gentils et si renonnaissants. Nous interpréterons vos chansons en votre nom", a-t-il écrit.

Certains internautes relativisent et insistent sur le fait que toute l'industrie est coupable et que même les présentateurs de radio et les DJ demandent aux artistes en devenir de les payer en dollars avant que leurs chansons ne soient diffusées à la radio.

Dotun a toutefois démenti ces allégations, tout en reconnaissant que le problème du paiement en dollars est très répandu dans l'industrie nigériane du divertissement.