Par Charles Mgbolu

On dit qu'une image vaut mille mots. La photographe et artiste nigériane Etinosa Yvonne encadre des histoires dans des milliers de pixels remplis de lumière insoutenable d'une douleur inexprimée.

En février 2018, cette photographe amateur de 29 ans était assise dans un centre d'art d'Abuja, la capitale nigériane, et regardait Salam Neighbour, un documentaire primé mettant en lumière la vie de deux réfugiés syriens, lorsque quelque chose d'extraordinaire s'est produit.

L'histoire poignante à l'écran a déclenché une révélation dans son esprit : des portraits en noir et blanc de visages angoissés qu'elle avait rencontrés il y a un an dans des camps de personnes déplacées au Nigéria.

Yvonne revit les flash de leur douleur et de leur souffrance. Elle a entendu leurs voix résonner dans ses oreilles, racontant comment ils ont été séparés de leurs communautés lors de violences perpétrées par des terroristes, des militants et des kidnappeurs.

Nombre de ces personnes ont vu la mort de près. Certaines ont échappé aux attaques brutales avec seulement les vêtements qu'elles portaient sur le dos.

Un grand nombre de ces victimes étaient originaires de l'État de Borno, qui a enregistré plus de 38 000 décès entre 2011 et 2023 à la suite des attaques perpétrées par Boko Haram, selon l'agence de recherche Statistica.

Tout à coup, Yvonne a trouvé sa mission. Elle se devait de raconter leur histoire à travers ses photographies.

Yvonne a décidé d'approfondir sa formation en photographie afin de pouvoir l'utiliser comme outil pour aider le public à se rapprocher émotionnellement des souffrances des personnes qui ont été témoins d'une cruauté et d'une violence extrêmes.

Cinq ans plus tard, elle considère que sa décision a été plus qu'une simple avancée professionnelle.

Voyage d'apprentissage

"J'ai dû apprendre par moi-même les aspects techniques de la photographie documentaire en utilisant des tutoriels en ligne sur YouTube. Je voulais aider ces personnes à raconter leur histoire d'une manière entièrement nouvelle", explique Yvonne à TRT Afrika.

"J'avais besoin que les gens sachent comment ceux qui ont survécu font face mentalement à de telles expériences. Comment font-ils face à la torture psychologique que représente le fait de voir leurs proches assassinés ?"

Le projet multimédia s'est penché sur les mécanismes d'adaptation adoptés par les survivants du terrorisme et des cas extrêmes de conflit et de cruauté au Nigeria. Yvonne a appelé son oeuvre : "It's All in My Head" (Tout est dans ma tête).

"Le projet associe la recherche, les dialogues et la fusion de photographies de portraits, de vidéos et de récits écrits pour créer des installations qui explorent l'impact profond de ces événements horribles sur la santé mentale et le bien-être des survivants", explique-t-elle.

"J'avais besoin d'essayer de représenter la douleur comme une perspective. Pour aider mon public à comprendre, rien qu'en regardant ces photographies, ce que l'on ressent lorsqu'on est un père heureux entouré de ses enfants et qu'on les perd tous d'un seul coup".

En utilisant la double exposition, une technique photographique qui consiste à photographier des sujets avec différentes couches d'exposition, puis à combiner les deux photographies en une seule, Yvonne est capable de créer des images poignantes mais nettes de personnes en les superposant à des images symboliques qui représentent leur douleur.

"Représenter la douleur mentale est difficile parce que je ne suis pas à leur place. Il est impossible de la représenter à 100 %, mais je fais de mon mieux pour m'en approcher le plus possible", explique-t-elle à TRT Afrika.

La quête de la catharsis

L'objectif principal du projet est de promouvoir un meilleur accès à un soutien psychosocial à long terme pour les survivants d'attaques violentes, en mettant l'accent sur le rôle essentiel de ce soutien dans l'amélioration de leur bien-être mental.

Au cours des cinq dernières années, Yvonne a travaillé avec une soixantaine de survivants du terrorisme et de cas de conflit et de cruauté dans différentes régions du Nigeria.

"Il est intéressant de noter que si ces survivants trouvent un moyen de faire face à leurs réalités et de traiter leurs expériences, nombre d'entre eux n'ont jamais l'occasion de parler de leurs expériences et de l'impact qu'elles ont eu sur leur santé mentale", explique-t-elle.

Yvonne soutient que l'idée de "tourner la page" peut être un mirage, car ces victimes, dont la plupart ont été témoins d'attaques violentes et d'effusions de sang, sont souvent bloquées dans le passé alors qu'elles sont aux prises avec les réalités du présent.

"Beaucoup de survivants de ces atrocités luttent contre la dépression, le syndrome de stress post-traumatique et les pensées vengeresses, tandis que d'autres trouvent du réconfort dans leur existence et dans la religion. J'ai lancé ce projet pour attirer l'attention de la société sur l'état d'esprit de certains de ces survivants", explique Yvonne.

Aller dans des endroits différents

Yvonne est restée fidèle à son engagement en organisant de nombreuses expositions de photos dans des musées en Afrique et à l'extérieur du continent.

Elle a pris plus de 40 photographies, dont certaines font partie de collections permanentes exposées dans des musées de renommée internationale tels que le Fitchburg Art Museum dans le Massachusetts, aux États-Unis.

"J'avais besoin que les gens, surtout en dehors de l'Afrique, comprennent que ces victimes dont ils entendent parler dans les journaux ne sont pas de simples statistiques. Ce sont des êtres humains, avec de vrais sentiments, des rêves et des aspirations qui leur ont été soudainement et souvent violemment enlevés", explique la jeune photographe.

Une nouvelle exposition est prévue au musée national de l'État de Cross River, dans le sud du Nigeria.

"Cette fois-ci, je me bats pour les droits des enfants, des femmes défavorisées et d'autres personnes vulnérables de l'État de Cross River qui ont fait l'objet d'allégations de superstition et de sorcellerie. Cela a eu un impact profond sur leur santé mentale", explique Yvonne.

En tant qu'artiste, elle n'aspire qu'à ce que ses photographies reflètent fidèlement la douleur et la stigmatisation endurées par ces personnes. "J'espère que mon travail suscitera une conversation mondiale, car ces victimes méritent tellement mieux de la part de chacun d'entre nous", déclare-t-elle.